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В РФ могут установить выплату в размере МРОТ для ухаживающих за инвалидами

16 октября 2023 09:00
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В РФ могут ввести выплату в размере МРОТ для ухаживающих за инвалидами

Депутатская группа во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР Ярославом Ниловым представила законопроект в Госдуму, который предлагает внести в законодательство ежемесячные выплаты для тех, кто ухаживает за инвалидами первой группы и пожилыми гражданами на минимальном размере оплаты труда (МРОТ), передает ТАСС.

Законодатели разработали предложение о «Справедливых выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами», в котором они предлагают установить, что российские граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами первой группы или инвалидами первой группы, которым старше 18 лет, а также пожилыми гражданами, которым старше 75 лет, имеют право на получение ежемесячной выплаты в размере МРОТ, который в настоящее время составляет 16 тыс. 242 рубля.

Порядок выплат и необходимые документы для получения устанавливает правительство РФ.

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