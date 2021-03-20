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В РФ меняются правила выхода в отпуск сотрудников, имеющих трех или более детей

20 марта 2021 15:15
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Соответствующий закон вступил в силу 20 марта.

В России изменились правила выхода в отпуск сотрудников, имеющих трех или более детей. Соответствующий закон вступил в силу 20 марта, передают "Известия".

«Внести в статью 262 Трудового кодекса Российской Федерации изменения, заменив слова «до двенадцати лет» словами «до восемнадцати лет», дополнить словами «до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет», — говорится в тексте документа.

Согласно поправкам в трудовом законодательстве, увеличивается с 12 до 18 лет возраст детей, при наличии которых у работников есть право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Такое право может быть реализовано до достижения младшим из них 14 лет.

Ранее в отпуск в удобное время могли уйти сотрудники с тремя и более детьми в возрасте до 12 лет.

 

Фото:   pixabay

 

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