В РФ готовят закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

204

В РФ разрабатывается законопроект, предусматривающий введение запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним. Над документом работают в Госдуме и кабмине, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета нижней палаты российского парламента по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева.

«Главная цель нашего законопроекта: не допускается продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков», - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что подобные законы уже действуют в Татарстане, ХМАО и Новосибирске.

Хамзаев напомнил о вреде энергетиков для здоровья несовершеннолетних. По словам депутата, эти напитки могут оказать негативное влияние на сердечно-сосудистую и нервную систему детей.

Ранее сообщалось, что зампред российского правительства Татьяна Голикова дала поручение Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, пишет АиФ.