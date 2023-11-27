В регионе завершилась оперативно-профилактическая операция «Дети России-2023»

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В период операции сотрудники полиции вместе с общественниками на постоянной основе проводили профилактические мероприятия антинаркотической направленности.

В рамках оперативно-профилактической операции сотрудниками ОМВД России по Большеглушицкому району проведена профилактическая встреча с учащимися техникума. Основной целью проведения мероприятия является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, а также повышение уровня осведомленности о последствиях употребления наркотиков. Во время мероприятия сотрудники полиции призвали ребят вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, и проявлять активную жизненную позицию по противодействию наркомании в кругу своего общения.

В Челно-Вершинах сотрудники полиции вместе с представителем Общественного совета при ОМВД России по Челно-Вершинскому району Валерием Иванчиным провели встречи с 6 и 7 классами ГБОУ СОШ «Образовательный центр» имени В.Н. Татищева и рассказали учащимся об ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Сотрудники полиции пояснили, какая ответственность наступает при употреблении, хранении и распространении наркотиков, и как не стать жертвой обмана людей, которые обещают «легкую» работу и «большие» деньги.

В Ставропольском районе особое внимание уделяли работе с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении.Так, в ходе живого диалога сотрудник полиции в доступной форме рассказал ребятам о пагубном влиянии наркотиков на организм человека, показал поучительный фильм о вреде наркомании, после чего вместе с ребятами обсудили увиденное. Беседа вызвала неподдельный интерес, в последствии чего воспитанники активно задавали сотруднику полиции вопросы и предлагали свои варианты, как можно помочь наркозависимым. До подростков довели информация о телефонах, по которым можно получить консультативную помощь от специалистов.

В Похвистнево сотрудник полиции и представитель Общественного совета при МО МВД России «Похвистневский» Татьяна Лупцова встретились с членами клуба «Дома молодежных организаций», где рассказали о пагубном влиянии наркотических средств на организм человека.

В Самаре полицейские провели беседу антинаркотической направленности с курсантами ФКОУ ВО СЮИ ФСИН. В ходе мероприятия были обсуждены последствия употребления наркотиков, а также предоставлена информация о законодательстве в области наркоконтроля.

На территории Железнодорожного района сотрудники полиции совместно с Центром «Семья» провели для несовершеннолетних мероприятие, в рамках которого дети просмотрели презентацию о своих правах и обязанностях, затем вместе со взрослыми поиграли в викторину «Правовые знания по сказкам». В рамках Всероссийской акции «Дети России-2023» на базе школы №63 в Самарском районе прошли «Веселые старты». В спортивной эстафете приняли участие ребята 4-х классов. Сотрудники полиции обратили внимание ребят на важность занятия спортом, подчеркнув, что это не только укрепляет здоровье и улучшает физическое развитие, но и формирует характер и силу воли, дарит хорошее настроение, воспитывает дисциплину, учит преодолевать трудности и приходить на помощь тем, кто нуждается.

В Жигулевске сотрудники полиции провели профилактические беседы с учениками 7,8,9 классов общеобразовательной школы № 3 и социально-реабилитационного центра «Гармония» о вреде употребления наркотических веществ.

Также мероприятия прошли в школе-интернате №9, МБОУ «Школа №83» и МБОУ «Школа №36» и на площадке ДК «Победа». «Главный вывод, который вам необходимо сделать – надо жить интересно, получать удовольствие от здорового образа жизни, общения с друзьями и родителями. Тогда потребности в необдуманных экспериментах с наркотиками не будет», – Подчеркнули в своих выступлениях сотрудники полиции.

В Новокуйбышевске сотрудники отделения по делам несовершеннолетних и отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Новокуйбышевску провели профилактические беседы для учащихся школы № 15. Полицейские рассказали ученикам о пагубном влиянии наркотических средств на организм человека и о том, к каким последствиям может привести употребление запрещенных веществ.

В Волжском районе в рамках оперативно-профилактического мероприятия при содействии Общественного совета при О МВД России по Волжскому району сотрудники полиции посетили Поволжское управление Министерства образования и науки Самарской области, где в режиме видеоконференцсвязи пообщались с 3000 учащимися из 22 школ района. Сотрудники полиции вместе с общественниками напомнили основные правила жизнедеятельности, которые нужно соблюдать и призвали быть осторожными и внимательными не только в жизни, но и в Интернете.

В Сергиевском районе сотрудники полиции посетили одну из школ городского поселения Суходол. Полицейские обсудили со школьниками возможные способы их вовлечения в преступную деятельность, связанную с оборотом наркотиков и психотропных веществ. Напомнили о том, какое влияние оказывает употребление запрещенных веществ на психическое и физическое здоровье.

Аналогичное мероприятие прошло в общежитии местного техникума, где сотрудники органов внутренних дел, совместно с представителями Комплексного центра обслуживания населения Северного округа призвали молодых людей незамедлительно сообщать в полицию о фактах рекламы наркотических средств и психотропных веществ как в общественных местах, так и в сети Интернет.

Сотрудники полиции призывают молодёжь быть нетерпимыми к наркотикам и в срочном порядке сообщать о рекламах и пропагандах запрещенных веществ в органы внутренних дел сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО