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В регионе установлен запрет на посещение лесов 

20 августа 2021 15:49
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С 21 августа по 27 августа включительно на территории всех лесничеств Самарской области.

20 августа подписан приказ об ограничении пребывания граждан в лесах.

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 11 Лесного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 постановления Правительства Самарской области от 08.04.2021г. №195 «Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в связи с высокой пожарной опасностью в лесах Самарской области установлен  запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств с 21.08.2021 по 27.08.2021 года включительно на территории всех лесничеств Самарской области. Контакты специализированной диспетчерской службы для рассмотрения обращений граждан: 8(846)2310063.

 

Теги: запрет посещение лесов

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