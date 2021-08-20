В регионе установлен запрет на посещение лесов 

167

20 августа подписан приказ об ограничении пребывания граждан в лесах.

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 11 Лесного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 постановления Правительства Самарской области от 08.04.2021г. №195 «Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в связи с высокой пожарной опасностью в лесах Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств с 21.08.2021 по 27.08.2021 года включительно на территории всех лесничеств Самарской области. Контакты специализированной диспетчерской службы для рассмотрения обращений граждан: 8(846)2310063.