В регионе стартует Международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны»

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С 15 по 18 декабря 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Самарской области в Самарской области пройдет Международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны». Организатором мероприятия выступила Автономная некоммерческая организация «Городское общество искусства и литературы».

Самарская область станет стартовой площадкой для фестиваля. География проекта – вся Россия, от Калининграда до Хабаровска. Сразу после Приволжского федерального округа до 11 февраля фестиваль состоится в Центральном федеральном округе (Рязанская, Московская области), далее – Северо-Западном (Псковская, Калининградская области), Сибирском (Омская область) и Дальневосточном (Хабаровский край) федеральных округах.

В условиях противостояния России западной гегемонии всё большую значимость приобретает сплочение российского народа и консолидация всего мирового сообщества, отстаивающего принципы национального суверенитета, традиционных ценностей и нетерпимости к нацизму. Культура в этом вопросе становится универсальным языком. Через музыку, искусство, кинематограф, литературу возможно пробудить фундаментальные чувства любого человека – веру в справедливость и торжество правды.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на прошедшем 29 ноября заседании комиссии Госсовета России по направлению «Культура» под его председательством отметил, что в сегодняшнее непростое время предпринимаются многочисленные попытки отмены русской культуры. Руководитель комиссии Государственного Совета РФ процитировал слова Президента России Владимира Путина о том, что «политика отмены России сама по себе, по сути своей антикультурна, неоколониальна, расистская». «Нестабильность в мире, борьба за духовно-нравственные ценности человека, целых поколений обнажает проблемы в среде творческой интеллигенции. Деятелям культуры не стоит забывать о своем предназначении. Нужно учитывать, по словам главы государства, такой объективный фактор, как «настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей Родиной – или не считаем». А не использовать культуру в качестве информационного оружия против своего народа», – отметил Дмитрий Азаров.

Серьезное давление сегодня испытывают западные культурные деятели, высказывающиеся в поддержку России. Так, участник фестиваля антифашисткой песни «Гитары в строю», который прошел в этом году с 1 по 6 мая в Самарской области, знаменитый шотландский волынщик Джими МакРэй после выступлений на территории России стал на Западе «культурным изгоем» и подвергся критике со стороны общественных деятелей и членов национальных партий Великобритании. «Проведение проектов с участием зарубежных деятелей культуры, науки, искусства и медиасферы становится важным международным фактором, влияющим на формирование общественного мнения в странах Запада относительно России», – уверен Виталий Миронов, руководитель проекта «Единством сильны», директор фестиваля «Гитары в строю».

Международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны» – это новый культурно-патриотический проект, направленный на сплочение российского народа, а также на консолидацию мировых усилий всех, кто отстаивает принципы национального суверенитета и идентичности.

Проект предусматривает совместные выступления в городах России зарубежных деятелей культуры и артистов, подвергшихся дискриминации в своих странах за участие в культурных проектах на территории Российской Федерации, за выражение понимания и поддержки действий России на международной арене, а также российских деятелей культуры, в том числе представляющих воссоединённые территории и участников СВО. В рамках фестиваля запланированы проведение общественно-значимых мероприятий в формате круглых столов, научных конференций, встреч с молодежью, пресс-конференций, выступлений в СМИ, телевизионных ток-шоу и пр. Уже в декабре в домах культуры, учебных заведениях и военных госпиталях Самарской области состоятся концерты с участием артистов народного ансамбля России «Гренада», группы LiberАrte (Никарагуа), Джими МакРэя (Великобритания).

Фото предоставлено организатором мероприятия - Автономная некоммерческая организация «Городское общество искусства и литературы»