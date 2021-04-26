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В регионе стартовало голосование за объекты благоустройства

26 апреля 2021 14:12
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Голосование продлится по 30 мая включительно.

Сегодня, 26 апреля, стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства. Жители Самарской области на единой платформе 63.gorodsreda.ru смогут выбрать общественные пространства, благоустройство которых будет проходить в 2022 году.

Голосование продлится по 30 мая включительно.

В России по инициативе Президента страны Владимира Путина реализуется федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», обязательное условие которой - широкое вовлечение граждан в работу по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий.

«Обустраивать придомовые территории, парки, общественные пространства необходимо с учетом мнения граждан. Следуя такой стратегии, мы стараемся привлечь к этой работе как можно больше людей, учитываем их советы и пожелания», - говорит Глава региона Дмитрий Азаров.

Голосование устроено максимально просто — пользователь может выбрать территории или дизайн-проекты, которые нужно благоустроить в следующем году. Проголосовать можно на сайте платформы 63.gorodsreda.ru, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуг».

Проголосовать помогут и волонтеры проекта, для которых разработано специальное приложение, — для этого понадобится только номер телефона. В регионе будут функционировать 23 волонтёрские точки и более 2000 тысяч волонтеров будут помогать жителям принять участие в голосовании. 

«Сегодня запускается один из самых востребованных сервисов обратной связи с жителями — единая, всероссийская платформа по голосованию за объекты благоустройства, za.gorodsreda.ru. Этот проект позволит использовать технологии «умного города» для более продуманного формирования городской среды. Благодаря платформе каждый россиянин старше 14 лет сможет принять участие в составлении плана по благоустройству. Его голос может повлиять на то, какие территории будут ремонтироваться и приводиться в порядок в первую очередь — и для этого достаточно всего несколько кликов. Никто, кроме самих горожан, не знает лучше, что должно находиться рядом с их домом, какие объекты должны быть в парке, как лучше сделать набережную. Поэтому платформа выведет городскую среду в России на качественно новый уровень», — считает заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

За последние три года в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Самарской области было благоустроено 477 общественных и 1024 дворовых территории. В этом году в регионе в планах благоустроить 295 дворовых и 157 общественных территории. «Благодаря национальному проекту, инициированному Президентом нашей страны В.В. Путиным, преображаются города и села и в Самарской области, и по всей стране. Масштаб преобразований впечатляющий: такого масштабного благоустройства в нашем регионе не было никогда», – отметил Дмитрий Азаров.

Теги: Акценты благоустройство голосование регион

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