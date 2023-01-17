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В регионе стартовала Всероссийская акция МВД России «Студенческий десант»

17 января 2023 14:39
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Мероприятие прошло на базе Самарского государственного экономического университета.

Мероприятие прошло на базе Самарского государственного экономического университета.

Вчера, 16 января, встречей сотрудников областного главка полиции со студентами Самарского государственного экономического университета в регионе был дан старт Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант».

Модератором мероприятия выступил заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области подполковник внутренней службы Андрей Леснев. Он рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках акции, акцентировав внимание, что подобные встречи проходят, чтобы ознакомить молодых людей со службой в органах внутренних дел, из первых уст узнать о работе полиции, о возможности поступления в образовательные учреждения системы МВД России, а также о деятельности добровольных народных дружин.  

Начальник отдела кадров УРЛС ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Сергей Ростовский рассказал студентам о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками органов внутренних дел, проинформировал о льготах и социальных гарантиях, о преимуществах службы в полиции, среди которых стабильность, востребованность, карьерный рост и многое другое. Подполковник полиции разъяснил отличия поступления в вузы МВД России и гражданские учебные заведения, по каким специальностям осуществляется набор в этом году, а также проинформировал о процедуре приема.

В свою очередь, командир ДНД Самары Иван Андрианов рассказал о деятельности добровольной народной дружины, о ее целях и задачах и пригласил учащихся вступить в ряды дружинников. Также Иван Павлович напомнил молодым людям простые правила, которые помогут избежать мошенничества в сети Интернет, а также уделил особое внимание вопросам безопасности персональных данных.

В завершение встреч полицейские раздали студентам памятки с необходимой информацией по трудоустройству в полицию и ответили на все интересующие вопросы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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