В регионе состоится фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Слова, звучащие в веках»

114

Организатор Фестиваля – ГБУК «Самарская областная библиотека для слепых» при поддержке Правительства Самарской области и Министерства культуры Самарской области в партнерстве с Самарской областной организацией Всероссийского общества слепых. (12+)

Цель фестиваля — вовлечь инвалидов по зрению в культурную жизнь, помочь им преодолеть психологические и коммуникативные барьеры, приобщить к русской классической литературе и показать, что инвалиды по зрению — равноправные участники социальной среды.

В этом году мероприятие посвящено творчеству Александра Сергеевича Пушкина — основоположника современного русского языка, автора, чье литературное наследие оказало глубокое влияние на культурное развитие России и продолжает вдохновлять поколения читателей и творцов. Фестиваль проводится в рамках празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина.

На протяжении года, участники знакомились с биографией и творчеством гения русской литературы: проводили открытые акции и флешмобы на улицах своих городов, принимали участие в читках произведений с участием профессиональных актеров и чтецов, а также делились записями своих выступлений в социальных сетях.

В итоговом мероприятии Фестиваля примут участие 14 команд – незрячих и слабовидящих людей из Ивановской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей и Краснодарского края.

Участники представят на суд зрителя и профессионального жюри творческие зарисовки, в основу которых легли произведения А.С. Пушкина, а также сразятся в интеллектуальном поединке, посвященном его биографии и творчеству.

Период проведения Фестиваля: 18-20 октября 2024 года.

Главное событие Фестиваля: 19 октября 2024 года.

Место проведения: база отдыха «Радуга» (Самара, Красноглинский район, ул. Прибрежная, 1В).

Фото: минкульт СО