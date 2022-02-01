В регионе прошли рейды ГИБДД по контролю за водителями грузового и пассажирского транспорта

64

По всему региону прошли целенаправленные мероприятия ГИБДД по проверкам соблюдения законодательства при перевозках пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

В рамках мероприятий совместно с инспекторами ДПС службу несли сотрудники технического надзора всех территориальных подразделений ГИБДД.

За время проведения масштабных мероприятий, сотрудниками Госавтоинспекции проведено 56 сплошных проверок автобусов, по результатам которых выявлено 77 правонарушений. Наиболее частыми из них явились: управление транспортным средством без тахографа, либо с нарушением его использования (ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ); управление при наличии технических неисправностей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ); непроведение технического осмотра; превышение нормативов загрязняющих веществ (ст. 8.23 КоАП РФ) и т.д.

За время проведения рейдовых мероприятий было проверено 1040 грузовых транспортных средств, осуществляющих коммерческие перевозки грузов. По результатам контроля за грузоперевозочной деятельностью, к административной ответственности за различные нарушения привлечено 193 водителя, из них: 51 водитель управлял транспортным средством без тахографа или с нарушением требований к его использованию; 29 водителей управляли транспортным средством при наличии технических неисправностей; 12 водителей управляли с превышением нормативного содержания загрязняющих веществ; а также среди прочего иные нарушения: управление без путевого листа; нарушение труда и отдыха водителями; не прохождение предрейсового медицинского осмотра; не проведение предрейсового контроля технического состояния транспорта; незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства и т.д.

Подобные широкомасштабные рейдовые мероприятия по контролю за водителями грузового и пассажирского транспорта на территории Самарского региона будут продолжены, передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области