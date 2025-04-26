В регионе прошел «Кубок защитников Отечества» среди ветеранов СВО

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Сегодня в Новокуйбышевске в ФСК «Олимп» состоялось физкультурное мероприятие Самарской области - «Кубок защитников Отечества» среди ветеранов СВО.

Мероприятие организовано Центром адаптивной физической культуры и адаптивного спорта при поддержке филиала госфонда «Защитники Отечества» и администраций муниципалитетов Самарской области.

В соревнованиях приняли участие 11 команд - из Самары, Чапаевска, Тольятти, Октябрьска, Жигулевска, Сызрани, Новокуйбышевска, Волжского, Кинель-Черкасского, Приволжского и Ставропольского районов.

Спортсмены соревновались в армрестлинге, настольном теннисе, пауэрлифтинге, стрельбе и волейболе сидя.

Церемонию награждения провел первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

Участники соревнований - это люди, доказавшие свою преданность Родине, силу духа и готовность идти вперед в любых обстоятельствах. Они остаются примером мужества и стойкости для граждан нашей страны.

Фото: минспорта СО