В регионе пройдут мероприятия в рамках Всероссийского донорского марафона «Космос у нас в крови»

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15 июня в подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови состоятся мероприятия, посвященные празднованию Всемирного дня донора.

В Самаре акция пройдет с 8.00 до 13.00 по адресу ул. Ново-Садовая, 156; в Тольятти с 7.30 до 11.30 по адресу Московский проспект, 19; в Сызрани с 8.00 до 13.00 по адресу ул. Солнечная, 40.

В 2021 году мероприятие будет проведено в рамках Всероссийского донорского марафона «Космос у нас в крови», организатором которого является Федеральное медико-биологическое агентство.

Марафон проводится в целях сохранения памяти поколения первооткрывателей космоса, традиций ведущей космической державы, достижениях российской космонавтики, а также популяризации донорского движения среди молодежи. Ввиду того, что Самара по праву считается столицей ракетно-космической отрасли России, главный донорский праздник в этом году пройдет под девизом «Донор, ты просто космос!».

В рамках мероприятия будет установлена специальная фотозона, яркий реквизит для создания фото, создана праздничная атмосфера для участников мероприятия. По традиции после сдачи крови или ее компонентов все доноры получат памятные подарки от Службы крови и партнеров мероприятия. Этот день, прежде всего, дает возможность выразить признательность российским донорам крови и еще раз вспомнить о заслугах тех добровольцев, которые откликаются на ежедневную потребность в донорской крови и ее компонентах.

Стать донором может абсолютно любой здоровый гражданин Российской Федерации, если он старше 18 лет; имеет прописку в Самаре или Самарской области или временную регистрацию в Самаре или Самарской области, действующую на момент сдачи не менее 6 месяцев; не имеет противопоказаний к донорству, а его вес не менее 50 кг (индекс массы тела не менее 18 и не более 40).

После сдачи дозы крови каждому донору положены два оплачиваемых дня отдыха и единовременная денежная компенсация на питание.

Фото из открытых источников