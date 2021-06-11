Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках мероприятия будет установлена специальная фотозона, яркий реквизит для создания фото, создана праздничная атмосфера для участников.
В регионе пройдут мероприятия в рамках Всероссийского донорского марафона «Космос у нас в крови»
Дмитрий Азаров вручил заслуженным жителям региона государственные награды.
Дмитрий Азаров: "Ваш пример мотивирует молодых жителей региона на честный и достойный труд во благо Отечества"
Оборудована площадка с большим экраном для публичного показа футбольных матчей. Вход на фан-фестиваль свободный.
На «Солидарность Арене» завтра начнется фан-фестиваль «Наши парни. Играем за вас!»
Депутаты-единороссы областного парламента расскажут жителям своих округов о том, что сделано на законодательном уровне за последние пять лет.
В Самарской области стартовала отчетная кампания «Единой России»
По выставке «Про жизнь губернскую и дела купеческие».
Детская картинная галерея: авторская экскурсия коллекционеров Валерия Грищенко и Сергея Рудняева 
Он предлагал родителям учеников вносить добровольные пожертвования на административно-хозяйственные нужды учреждения.
В Самаре бывший директор лицея осужден за мошенничество
мПриняты меры для организация вывоза жителей Самары с праздничного мероприятия, которое пройдет на площади Куйбышева.
12 июня общественный транспорт в Самаре будет работать в усиленном режиме
«Криптобиокабина» упростит для граждан оформление заграничных паспортов с электронным носителем.
В Самаре выдали первый заграничный паспорт, оформленный с помощью криптобиокабины
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.68
-0.52
EUR 87.33
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На «Солидарность Арене» завтра начнется фан-фестиваль «Наши парни. Играем за вас!»
В парке Гагарина прошли региональные соревнования школьников «Школа безопасности – 2021»
Ночь открытых дверей 18 июня проведет СамГУПС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В регионе пройдут мероприятия в рамках Всероссийского донорского марафона «Космос у нас в крови»

11 июня 2021 17:21
33
В рамках мероприятия будет установлена специальная фотозона, яркий реквизит для создания фото, создана праздничная атмосфера для участников.

15 июня в подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови состоятся мероприятия, посвященные празднованию Всемирного дня донора. 

В Самаре акция пройдет с 8.00 до 13.00 по адресу ул. Ново-Садовая, 156;  в  Тольятти  с 7.30 до 11.30 по адресу  Московский проспект, 19;  в  Сызрани с 8.00 до 13.00 по адресу   ул. Солнечная, 40. 

В 2021 году мероприятие будет проведено в рамках Всероссийского донорского марафона «Космос у нас в крови», организатором которого является Федеральное медико-биологическое агентство.

Марафон проводится в целях сохранения памяти поколения первооткрывателей космоса, традиций ведущей космической державы, достижениях российской космонавтики, а также популяризации донорского движения среди молодежи.  Ввиду того, что Самара по праву считается столицей ракетно-космической отрасли России, главный донорский праздник в этом году пройдет под девизом «Донор, ты просто космос!».

В рамках мероприятия будет установлена специальная фотозона, яркий реквизит для создания фото, создана праздничная атмосфера для участников мероприятия. По традиции после сдачи крови или ее компонентов все доноры получат памятные подарки от Службы крови и партнеров мероприятия. Этот день, прежде всего, дает возможность выразить признательность российским донорам крови и еще раз вспомнить о заслугах тех добровольцев, которые откликаются на ежедневную потребность в донорской крови и ее компонентах.

Стать донором может абсолютно любой здоровый гражданин Российской Федерации, если он старше 18 лет; имеет прописку в Самаре или Самарской области или временную регистрацию в Самаре или Самарской области, действующую на момент сдачи не менее 6 месяцев; не имеет противопоказаний к донорству, а его вес не менее 50 кг (индекс массы тела не менее 18 и не более 40).

После сдачи дозы крови каждому донору положены два оплачиваемых дня отдыха и единовременная денежная компенсация на питание.

 

Фото из открытых источников

 

 

Теги: акция донорство

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Живи, источник: волонтеры Куйбышевского НПЗ приняли участие в акции Родники Самарской области
11 июня 2021, 15:33
Живи, источник: волонтеры Куйбышевского НПЗ приняли участие в акции «Родники Самарской области»
Экологический десант «высадился» неподалеку от Новокуйбышевска – в селах Семеновка и Воскресенка. Новости компаний
216
В День России самарцы смогут получить ленты триколора
11 июня 2021, 10:28
В День России самарцы смогут получить ленты триколора
Всего для жителей и гостей города подготовили 4000 лент. Акция становится традиционной и проходит уже 6 раз. Общество
212
РКС-Самара объявляет о старте новой поощрительной акции для добросовестных абонентов
09 июня 2021, 11:33
«РКС-Самара» объявляет о старте новой поощрительной акции для добросовестных абонентов
Весь июнь 2021 года в Самаре действует акция для добросовестных абонентов, у которых нет долгов за холодное водоснабжение и водоотведение. ЖКХ
433
В центре внимания
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
11 июня 2021  13:51
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
160
12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса
11 июня 2021  13:34
12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса
175
Будущее Большеглушицкого района: Дмитрий Азаров провел большое совещание
11 июня 2021  09:58
Будущее Большеглушицкого района: Дмитрий Азаров провел большое совещание
195
24-часовой марафон охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны.
10 июня 2021  16:51
12 июня стартует 24-часовой телемарафон, посвященный Дню России, «Широка страна моя родная!»
581
Сейчас в лагере оздоравливается 130 детей в возрасте с 10 до 17 лет.
10 июня 2021  15:17
Дмитрий Азаров побывал в лагере «Юность» и проверил  организацию детского отдыха
756
Весь список