В регионе пройдут концертные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи

Главные новости:
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
В Самаре завершился очный этап конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2025».
300 студентов губернии выступили на конкурсе «Студент года 2025»
На борьбу с огнем были поданы 2 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.
В Октябрьск загорелись частная баня и надворные постройки
Рост вызван плохим урожаем в Бразилии, американскими пошлинами на бразильский кофе и наращивание запасов в Европе.
Цена растворимого кофе в России превысила 4000 рублей за килограмм
Максим - ветеран СВО, награжден Орденом Мужества. Имея за плечами опыт 15 спасенных с поля боя бойцов и тяжелое ранение, теперь он передает свои знания новому поколению.
Участник «Школы героев» Максим Баранович готовит бойцов для фронта
Победителями в женском парном разряде стали спортсменки из Самарской области - Татьяна Елистратова и Татьяна Ховалкина.
15 самарских спортсменов выступили на всероссийских соревнованиях по дартсу
Пассажир малолитражки был зажат в салоне аварийного автомобиля. Потребовалась помощь спасателей.
В Красноярском районе на трассе М-5 столкнулись легковой и грузовой автомобили
В школе успешно работают 16 творческих коллективов, в том числе коллективы, имеющие звание «Образцовый художественный коллектив» и «Народный самодеятельный коллектив».
В поселке Чёрновский состоялось торжественное открытие детской школы искусств №1 
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
В Самаре экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
В регионе пройдут концертные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи

13 октября 2025 14:27
204
Музыкальный проект военно-патриотических программ «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»

В рамках проекта в Самарской области с 10 по 18 октября 2025 года пройдут концертные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и просвещение граждан и молодежи, знакомство с авторской и патриотической песней, историей нашей страны, подвигом народа-победителя.  12+

Мероприятия пройдут в Культурном центре «Универ студия», Самарском юридическом институте ФСИН России, Самарском медицинском колледже им. Н.Ляпиной, Самарской школе №26 им. дважды Героя Социалистического Труда Д.И. Козлова, 426-ом военном госпитале (в том числе филиале № 2 Госпиталя в пгт.Рощинский м.р.Волжский), Самарском областном госпитале ветеранов войн, Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики, Самарском государственном техническом университете и 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Участники мероприятий смогут ознакомиться с выставкой фотографий военного журналиста Артура Маливанчука «55 горячих мгновений», рассказывающей о локальных конфликтах, а также с исторической экспозицией Алексея Мещерякова «Слава Отечеству», посвященной Великой Отечественной войне, творчеством авторов и исполнителей, чья жизнь и судьба связаны с СВО.

Также в рамках проекта «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!» участники станут свидетелями масштабных выступлений автора-исполнителя, участника вооруженного конфликта в Республике Таджикистан, участника СВО, члена творческого союза ветеранов «Братство спецназа» Сергея Пестова. Проведение концертов «Правда за нами!» в городах Российской Федерации под руководством Сергея Пестова, направлено на увековечение памяти участников специальной военной операции, оказание психологической поддержки их семьям.

Организаторы проекта: Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» (Офицеры Самарской области), Союз десантников России при поддержке Правительства Самарской области.

В мероприятиях примут участие:
Сергей Пестов - российский автор-исполнитель, ветеран спецразведки погранвойск, участник Вооружённого конфликта в Таджикистане, участник СВО (г. Москва);

Михаил Калинкин - советский и российский автор-исполнитель, полковник запаса, первый руководитель военно-патриотической сцены «Победа» Грушинского фестиваля, лауреат Грушинского фестиваля 2003 года. Организатор патриотических концертов в зоне СВО (г. Москва);

Михаил Михайлов - бард, поэт, музыкант, автор-исполнитель военных песен, член Союза писателей России, лауреат многих патриотических фестивалей и программ, участник боевых действий в Афганистане (г. Москва);

Александр Дроздов – певец, автор-исполнитель, участник патриотических концертов и программ, экс-солист легендарного ансамбля, обладатель бархатного тембра, уникальной вокальной акустики и неповторимой манеры исполнения (г. Москва);

Роман Мишутин – ведущий, поэт и музыкант, лауреат, военно-патриотической сцены «Победа» Грушинского фестиваля, ветеран УИС (г. Самара);

Константин Зарубин – бард, автор-исполнитель, ветеран войны в Афганистане, лауреат Всероссийского фестиваля авторской песни им.В.Грушина (г. Самара);

Михаил Чудаков – лауреат фестиваля современной фронтовой поэзии "Литературная переправа", лауреат военно-патриотической площадки «Zа Победу» Грушинского фестиваля. Соавтор патриотического проекта «Едем на Донбасс». Участник волонтерских миссий на Донбасс в зону СВО. Член Общественного совета при Думе г.о. Самара (г. Самара);

Алексей и Кирилл Халитовы – дуэт авторов и исполнителей, лауреаты всероссийских конкурсов и фестивалей, организаторы военно-патриотической площадки «Zа Победу» Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, организаторы патриотических концертов в зоне СВО (г. Самара);

Владимир Авдеев - поэт, музыкант, бард, автор-исполнитель военных песен, участник концертных программ в зоне СВО (г. Самара);

Сергей Рыбин - главный дирижер и художественный руководитель Самарского духового концертного оркестра, лауреат российских и международных фестивалей и конкурсов (г. Самара) и ВИА «Стиль».

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

