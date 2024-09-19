В регионе проходит профилактическая операция «Жилище»

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Основная задача профилактических мероприятий – объяснить населению о мерах предосторожности в частном секторе и правила устройства эксплуатации электрооборудования и печей.

В ходе рейда сотрудники госпожнадзора осматривают жилой сектор и прилагающие к нему территории, проводят профилактические беседы с собственниками, вручают памятки о соблюдении правил пожарной безопасности.

Особое внимание удаляется наиболее уязвимым социальным группам: многодетным семьям, одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам.

В целях недопущения возникновения пожаров МЧС России рекомендует всем жильцам частного сектора:

соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке территорий от мусора и сухой травы;

не сжигайте сухую траву и растительные остатки после уборки урожая;

тушите окурки и спички перед тем, как их выбросить;

не разводите огонь в ветреную погоду и вблизи жилых домов, построек, лесных массивов, не оставляйте костры без присмотра.

Фото: пресс-служба облМЧС

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