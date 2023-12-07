В регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант».

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В результате профилактического мероприятия на территории одной из организаций выявлено 9 иностранных граждан осуществлявших трудовую деятельность без оформления разрешительных документов.

В целях выявления и пресечения правонарушений в сфере миграции иностранными гражданами в период с 5 по 8 декабря 2023 года на территории Самарской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». В мероприятии принимают участие сотрудники территориальных органов Самарской области, Управления по вопросам миграции, оперативники Управления уголовного розыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции, сотрудники Управления охраны общественного порядка и Центра по противодействию экстремизму, УГИБДД.

Так, 6 декабря в результате профилактического мероприятия на территории одного из организаций города Самары сотрудниками полиции выявлено 9 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без оформления разрешительных документов, 5 из которых уклонились от своевременного выезда за пределы Российской Федерации. Данные иностранные граждане привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.10 КоАП РФ и ст. 18.8 КоАП РФ.

Вместе с тем, выявлено 13 иностранных граждан осуществляющих трудовую деятельность без соответствующего трудового договора и уведомления Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области. В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению работодателей указанных иностранных граждан к административной ответственности, предусмотренной статьей 18.15 КоАП РФ.

Работа в рамках ОПМ «Нелегальный мигрант» продолжается.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО