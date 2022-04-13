В регионе проходит 2 этап Всероссийского командно-штабного учения

96

Самарская область принимает участие во Всероссийских командно-штабных учениях, которые проводятся с 12 по 14 апреля под руководством МЧС России.

Сегодня, на 2 этапе тренировки, в Красноармейском районе области были отработаны практические мероприятия по ликвидации условной ЧС, связанной с паводком. Был развернут пункт временного размещения, продемонстрированы действия района при подтоплении территории, проведении работ по спасению людей, оказавшихся в подтопленных районах, и обеспечению жизнедеятельности населения.

Согласно полученной вводной, в результате притока талых вод, осадков и сработки каскада прудов в н.п. Мокша, Подлесный и Тридцатый муниципального района Волжский в Красноармейском районе подтопило несколько населенных пунктов. Главное управление и приданные подразделения приведены в режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» в полном составе сил.

Оперативно были развёрнуты все необходимые службы и направлены на место условной ЧС. Для отработки необходимых мероприятий при ликвидации ЧС была задействована инженерная техника, скорая медицинская помощь, сотрудники МВД, а также спасатели и другие необходимые службы.

Главное управление дало оценку ходу проводимых мероприятий, по результатам которых было определено, что Красноармейский район готов к действиям по ликвидации последствий сезонных рисков. Все службы жизнеобеспечения Красноармейского района с возложенными на них задачами по ликвидации условной ЧС справились.

15 апреля, на третьем, завершающем этапе тренировки, силы и средства самарской территориальной подсистемы РСЧС отработают действия, направленные на ликвидацию условного лесного пожара, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС