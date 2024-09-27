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В регионе продолжаются работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

27 сентября 2024 14:32
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Ведь оно является одним из комплексных, системных мероприятий по созданию полного и точного реестра в рамках создания Национальной системы пространственных данных

В селе Сергиевск Самарской области прошла рабочая встреча начальника межмуниципального отдела по Сергиевскому, Исаклинскому, Челно-Вершинскому, Шенталинскому районам Управления Росреестра по Самарской области Л.Г. Черновой с представителями муниципального образования: руководителем комитета по управлению муниципальным имуществом Сергиевского района Самарской области Н.А. Абрамовой и руководителем контрольного управления Администрации муниципального района Сергиевский А.А. Андреевым.

Встреча была посвящена актуальным вопросам, возникающим при выполнении Федерального закона от 30.12.2020 №518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в рамках проведения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Наталья Абрамова отметила, что в основном работа по реализации Закона на территории муниципального района завершена. В частности, по выявлению правообладателей земельных участков она выполнена в полном объеме. Продолжается работа по выявлению правообладателей зданий и помещений.

На встрече были рассмотрены конкретные ситуации, изучены имеющиеся документы и намечены пути решения возникших вопросов. Андрей Андреев обратил внимание: «Основные проблемы, возникающие при реализации Закона, связаны со вступлением граждан в наследство, выявлением правообладателей сельскохозяйственных, промышленных объектов; при списании объектов недвижимости; наличии объектов с некорректными адресами и площадью, а также отсутствием у некоторых граждан правоустанавливающих документов на квартиры. Регистрация прав обеспечивает защиту законных интересов, а также снижает потенциальные риски споров с соседями и органами власти».

«Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости очень важно, - отмечает начальник межмуниципального отдела по Сергиевскому, Исаклинскому, Челно-Вершинскому, Шенталинскому районам Л.Г.Чернова. - Ведь оно является одним из комплексных, системных мероприятий по созданию полного и точного реестра в рамках создания Национальной системы пространственных данных», сообщает пресс-служба Росреестра  СО.

 

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области

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