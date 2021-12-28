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Сотрудники дорожной полиции рассказывают детям и их родителям об опасности игр вблизи проезжей части и необходимости соблюдения правил безопасного поведения.
В регионе продолжается профилактическая акция «Внимание дети – зимние каникулы!»
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В регионе продолжается профилактическая акция «Внимание дети – зимние каникулы!»

28 декабря 2021 17:21
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Сотрудники дорожной полиции рассказывают детям и их родителям об опасности игр вблизи проезжей части и необходимости соблюдения правил безопасного поведения.

В преддверии зимних школьных каникул Госавтоинспекция уделяет особое внимание безопасности детей на дорогах. Так, с 22 декабря по 9 января на территории области проводится профилактическое мероприятие «Внимание дети - зимние каникулы!».

В этот период сотрудники Госавтоинспекции проверяют состояние улично-дорожной сети вблизи уличных ёлок и мест проведения различных новогодних мероприятий. Маршруты патрулирования экипажей ДПС приближены к местам массового пребывания детей. 

Сотрудники дорожной полиции рассказывают детям и их родителям об опасности игр вблизи проезжей части и необходимости соблюдения правил безопасного поведения.

Катание на ледовых горках во все времена были и остаются любимым зимним развлечением, как детей, так и взрослых. В этой связи правоохранители инспектируют снежные горки и ледяные накаты, чтобы исключить несчастные случаи при неосторожном скатывании детей на проезжую часть прямиком под колёса транспортных средств. 

Кроме того, инспекторы напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности при катании с ледяных горок, в том числе и на тюбингах. В отличие от обычных санок, тюбинги могут закручиваться вокруг своей оси и развивать большую скорость во время спуска. При этом ими невозможно управлять и тормозить. Поэтому кататься на «надувных санях» можно только на специально предусмотренных склонах и трассах, не выходящих на проезжую часть, передает пресс-служба ГУ МВД СО. 

 

Фото:   УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

 

 

 

Теги: Мероприятия

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