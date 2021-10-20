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В регионе продолжается акция взаимопомощи #МыВместе. Волонтеры акции доставляют лекарства и продукты питания одиноким пожилым людям, находящимся на самоизоляции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Также добровольцы помогают пожилым в оплате услуг ЖКХ.

«Работа регионального штаба продолжается, а сама акция также проходит во всех 37 муниципалитетах. Мы активно принимаем заявки от пожилых и одиноких граждан, которые находятся на самоизоляции, - рассказывает координатор регионального штаба акции #МыВместе Анастасия Самыкина. - Волонтёры принимают звонки, а также консультируют пожилых граждан по вопросам использования социальных карт. В первую очередь это пожилые и маломобильные граждане, которые могут нуждаться в нашей помощи».

Присоединиться к акции и стать волонтёром сейчас может любой желающий. А обратиться в Региональный волонтёрский штаб акции #МыВместе можно по номеру 8 800 505 78 63 или на федеральную горячую линию по телефону 8 800 200 34 11 круглосуточно.

Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе стартовала в Самарской области в марте 2020 года. Более 100 000 жителей региона уже получили помощь добровольцев.

Фото: правительство СО