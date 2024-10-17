В регионе подвели итоги второго этапа Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»

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Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2023» по итогам онлайн-голосования стал участковый уполномоченный полиции Отдела полиции «Юго-Западный» МУ МВД России «Сызранское» капитан полиции Александр Ильин.

Второй этап конкурса проводился путем онлайн-голосования на официальном сайте с 6 по 16 октября.

Впереди капитана полиции ждет заключительный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2024». На этот раз он представляет нашу область на федеральном уровне.

С детства Александр Дмитриевич хотел стать милиционером, как его дедушка. Он служил в патрульно-постовой, и много рассказывал про свою любимую работу.

В армию Александр Ильин попал в десантные войска. Командиры предложили поступать в военное училище, что и сделал Александр Дмитриевич. Выбрал вертолетное, так как всегда нравилась военная авиация. По распределению попал в город Остров и так совпало, что в социальных сетях увидел объявление о съемках в фильме.

«Несмотря на то, что роль, доставшаяся мне, оказалась эпизодической, для меня она стала пророческой – я сыграл милиционера» — рассказывает капитан полиции.

После окончания военного контракта Александр Ильин решил воплотить детскую мечту в реальность и поступил на службу в полицию.

Александр Дмитриевич признается, что ему всегда нравилось живое общение, именно поэтому он выбрал участковую службу, о чем не жалеет по сей день.

«Любой день, проведенный на службе, когда удается помочь людям - даёт мне уверенность в том, что я не ошибся в выборе профессии. Считаю, что участковый должен обладать такими качествами как сдержанность и коммуникабельность», – делиться Александр Дмитриевич.

Александр Ильин увлекается мотоциклами, любит путешествовать, а двухколесное транспортное средство открывает уникальную возможность исследовать нашу страну от больших городов до маленьких поселков. Каждая поездка становится приключением.

Коллеги отзываются о Александре Дмитриевиче, как об опытном и исполнительном сотруднике, верном товарище. Он хорошо знает местных жителей и обслуживаемую территорию, граждане считают участкового «своим», идут к нему со всевозможными проблемами и бедами. Его номер телефона знают жители и могут обратиться круглосуточно, старший лейтенант полиции в любую минуту готов прийти на помощь каждому. Александр Ильин подчеркивает, что: «Участковый уполномоченный полиции должен обладать следующими качествами, а именно, быть отзывчивым и коммуникабельным, чтобы люди знали, что, когда они обращаются к сотрудникам полиции за помощью, им ее незамедлительно окажут».

Капитан полиции уверен: чтобы участковый мог хорошо нести службу, у него должны быть авторитет и уважение среди населения, а также должен обладать такими качествами как сдержанность и коммуникабильность.

Александр Ильин считает, что в службе, как и в жизни, помогает девиз десантного братства «Никто кроме нас». Когда сильно устаешь и опускаются руки, думаешь, - ну а кто, если не я это сделает?

Поддержим всем Самарским краем самого народного полицейского! Отдать свой голос за нашего земляка можно с 1 по 10 ноября на портале информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО