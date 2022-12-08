В регионе подвели итоги операции «Должник»

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Как сообщила начальник отдела организации применения административного законодательства управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Елена Мешалкина: «Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник», прошедшего на территории губернии с 21 ноября по 1 декабря 2022 года совместно с территориальными подразделений ГУФССП России по Самарской области».



Основная цель мероприятия – выявление лиц, имеющих задолженности по уплате административных штрафов. В ходе рейдов осуществлялись проверки мест проживания и работы должников с целью привлечения их к ответственности за неуплату административных штрафов и принимались иные меры, предусмотренные действующим законодательством, в том числе наложение ареста на имущество должника.



Подполковник полиции отметила «В ходе профилактического мероприятия проведено 367 рейдов по розыску лиц, уклоняющихся от добровольной оплаты штрафов, наложенных по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях. По результатам мероприятий принудительно взыскано более 881,5 тысяч рублей, а также пресечено 372 нарушений, административная ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. По итогам рассмотрения протоколов судьями, гражданам назначены административные наказания в виде штрафов в двойном размере ранее неуплаченного штрафа, а также аресты на срок до 15 суток. Работа в данном направлении проводится на всей территории Самарской области и будет продолжена».



Так, во время работы на территории Самары полицейские и приставы установили тех, кто не оплатил несколько административных штрафов и не отреагировал на повестки. Во время рейдов полицейские провели разъяснительную работу среди должников. По адресам, где граждан не было дома, сотрудники органов внутренних дел оставили повестки с требованием о явке в отдел полиции. В отношении неплательщиков, разысканных в ходе рейдов, составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Назначенный административный штраф некоторые из правонарушителей оплатили в тот же день.



Например, в текущем году в отношении жительницы Самары 1981 года рождения сотрудники полиции трижды составляли протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом). В установленный законом срок она не оплатила назначенный судом штраф. В ходе рейда в отношении нее составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Судом женщине, за неуплату штрафов, назначено наказание в виде трех суток административного ареста.



Также сотрудники полиции Управления МВД России по г. Самаре совместно с судебными приставами ОСП в рамках отработки информации о неуплате штрафа выявили злоумышленника, у которого имелась задолженность в размере 270 000 рублей. Мужчину 1981 года рождения привлекали к административной ответственности за нарушение требований к обороту алкогольной продукции. Для обеспечения исполнения обязанности по уплате требуемой суммы на ноутбук предпринимателя сотрудниками наложен арест.



В Тольятти индивидуальному предпринимателю 1982 года рождения за оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота судом в 2021-2022 годах было назначено наказание в виде штрафа 10 тысяч рублей за каждое правонарушение, которые он не оплатил. В ходе адресной работы полицейские и приставы установили местонахождение злостного неплательщика и провели с ним профилактическую беседу. В тот же день мужчина оплатил штрафы и предоставил чек должностным лицам.



Еще один житель Тольятти 1976 года рождения «забыл» оплатить штраф в размере 500 рублей за совершение мелкого хулиганства, полицейские составили в отношении него административный материал, рассмотрев который суд назначил забывчивому горожанину 5 суток ареста.



В Сергиевском районе уклоняющийся от административного надзора и не оплативший за указанное правонарушение административный штраф рецидивист 1978 года рождения, постановлением суда привлечен к наказанию в виде 40 часов общественных работ.



Сотрудники органов внутренних дел напоминают: в соответствии с требованиями ст. 32.2 КоАП РФ штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей, по истечении 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, соответствующие материалы сотрудниками полиции в течение 10-ти суток направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо органа внутренних дел, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Санкция данной статьи предусматривает наложение на виновное лицо административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей либо административный арест на срок до 15-ти суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов.

Фото: ГУ МВД СО