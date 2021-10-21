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По сообщению пресс-службы Правительства Самарской области, в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции и укрепления здоровья граждан в регионе планируется введение дополнительных нерабочих дней, помимо тех, которые установлены Указом Президента РФ (с 30 октября по 7 ноября).



Подготовить соответствующее постановление, в том числе на основе предложений от общественных организаций, Дмитрий Азаров поручил региональному Правительству. Документ, в котором определят сроки действия режима нерабочих дней в Самарской области и функционирование организаций и предприятий в это время, будет подготовлен и опубликован до конца текущей недели.