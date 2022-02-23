В регионе организована горячая линия для вынужденных переселенцев из Донбасса

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Самарская область находится в полной готовности к приему вынужденных переселенцев из Донбасса. Помимо гуманитарной, материальной, правовой и медицинской помощи, в регионе работает горячая линия, где ответят на любые вопросы, передает sova.info.

Об организации горячей телефонной линии для переселенцев сообщил губернатор Дмитрий Азаров во время селекторного совещания с региональными отделениями "Единой России". При этом операторы будут работать круглосуточно.

Самарская область одной из первых откликнулась на беду и направила гуманитарную помощь жителям Донбасса.



Регион готов разместить у себя порядка 1000 человек. Прибытие состава ожидается в ближайшие дни. По предварительной информации, почти половина состава - дети разных возрастов, в том числе младенцы, много пожилых людей.



Места для приезжающих развернули в нескольких пунктах пребывания. Представители региональных и муниципальных властей оценили их готовность.



Всего за два дня откликнулось большое количество волжан, которые готовы помочь гражданам Донбасса. Многие предложили не только материальную помощь, но и помощь по уходу за детьми и престарелыми, место проживания. Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул:

"Мне это очень дорого. Это действительно по-самарски. Помощь в характере всего российского народа, но самарские жители проявили свою наибольшую активность. Мы одними из первых откликнулись на эту беду и протянули руку помощи. Мы готовы принять здесь семьи из ДНР и ЛНР и все для этого подготовили, чтобы окружить их заботой, дружбой и по-настоящему братским отношением".

Губернатор уверен, что россияне помогут не только тем гражданам Донбасса, которые вынужденно прибыли в РФ, но и тем, кто остался на родной земле.

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