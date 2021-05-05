Я нашел ошибку
Главные новости:
Российский "Спутник V" также попал в шорт-лист.
Препарат американской компании Moderna признали лучшей в мире вакциной от COVID-19
В Самаре заболели 19 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Проект посвящен творчеству легендарного живописца, уроженца Самарской губернии, Григория Журавлева (1860-1916).
В Санкт-Петербурге откроется выставка «Вопреки невозможному» легендарного живописца Григория Журавлева
Волонтеры Победы вместе с воспитанниками военно-патриотических клубов и юными корреспондентами областного пресс-центра «ЮНКОР».
«Сад памяти»: в самарском парке Победы высадили 27 берёз   
Самарская область присоединилась к всероссийскому марафону чтения стихов о военном времени в память о подвиге советских солдат и героях Великой Отечественной войны.
«Единая Россия» приглашает жителей региона принять участие в поэтическом флэшмобе о военном времени
Особое внимание Дмитрий Азаров уделил вопросу трудоустройства в районе. 
Дмитрий Азаров и Михаил Белоусов обсудили меры поддержки для красноярских предпринимателей 
Прошедшие вакцинацию от коронавируса в двух стационарных прививочных пунктах Самары, получат пригласительный билет на матч "Крылья Советов" – "Краснодар-2".
6 мая жители региона смогут получить в подарок билеты на последний домашний матч "Крыльев Советов"
Прием заявок продлится до 17 мая.
В регионе начался прием заявок на конкурс соцпроектов по развитию добровольчества
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.86
-0.4
EUR 89.77
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском парке прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В регионе начался прием заявок на конкурс соцпроектов по развитию добровольчества

5 мая 2021 17:46
156
Прием заявок продлится до 17 мая.

В Самарской области начался прием заявок на конкурс социальных проектов по развитию добровольчества. Он проводится в рамках подготовки заявки Самарской области для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» 2021 года. Прием заявок продлится до 17 мая 2021 года.

Участники конкурса могут представить проекты в следующих направлениях: 

- Школьное добровольчество 

- Студенческое добровольчество

- Добровольчество трудоспособного населения 

- Серебряное добровольчество

В каждом из направлений могут быть представлены проекты, направленные на поддержку отдельных направлений добровольческой деятельности, включая международные добровольческие мероприятия, разработку и внедрение программ по поддержке добровольчества в сфере здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки и социального обслуживания населения, охраны природы, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, физической культуры и спорта, гражданско-патриотического воспитания, формирования комфортной городской среды, инклюзивного волонтерства, добровольческой  деятельности в сфере содействия органам внутренних дел, волонтерства крупных событий.

В конкурсе могут принять участие зарегистрированные некоммерческие неправительственные организации, государственные и муниципальные учреждения.

Конкурс проводится в пять этапов:

1 этап: в период с 30 апреля по 17 мая 2021 года включительно – подача заявок на Конкурс;

2 этап: 17 мая 2021 года – первичное рассмотрение организатором поступивших заявок на соответствие требованиям порядка подачи заявок конкурса;

3 этап: в период с 18 по 19 мая 2021 года включительно – заочный этап оценки заявок независимыми экспертами конкурса;

4 этап: 20 мая 2021 года – заседание экспертной комиссии и подведение итогов конкурса.

5 этап: 20 мая 2021 года – объявление организатором победителей конкурса.

Проекты-победители будут включены в заявку Самарской области и получат возможность финансирования проекта до 1 000 000 млн рублей в 2022 году.

Заявки принимаются до 17 мая на электронную почту volsamara2018@mail.ru  с пометкой «На Конкурс».

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Развитие добровольчества,      поддержка молодежных инициатив, – в том числе часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Организатор конкурса -  министерство образования и науки Самарской области. 

 

 

Теги: конкурс соцпроекты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этом году на площадке Самарского ГАУ зарегистрировалось более 18 600 школьников
04 мая 2021, 13:08
В этом году на площадке Самарского ГАУ зарегистрировалось более 18 600 школьников
Более 5000 школьников региона участвовали в конкурсных мероприятиях.  Образование
454
Проект автора из Безенчукского района вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса Культурный след»!
04 мая 2021, 10:39
Проект автора из Безенчукского района вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса «Культурный след»
Стоит ли добавить памятник в коллекцию региона, решат сами жители. Туризм
472
Всего же для участия в творческом состязании поступило более 500 стихотворений от жителей 73 регионов России, а также из Белоруссии и Латвии.
03 мая 2021, 18:19
Юные жители Самарской области стали одними из самых активных участников Всероссийского конкурса «Поэзия  Победы»
Всего же для участия в творческом состязании поступило более 500 стихотворений от жителей 73 регионов России, а также из Белоруссии и Латвии. Общество
581
В центре внимания
За сутки в Самарской области 95 человек заболели коронавирусом, 15 умерли
5 мая 2021  13:26
За сутки в Самарской области 95 человек заболели коронавирусом, 15 умерли
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
327
В Ленинском районе Самары в этом году благоустроят 8 дворовых территорий
5 мая 2021  13:04
В Ленинском районе Самары в этом году благоустроят 8 дворовых территорий
Благоустройство
226
Желтый уровень опасности: в Самарской области заморозки после тепла
5 мая 2021  12:39
Желтый уровень опасности: в Самарской области заморозки после тепла
Происшествия
428
А также ход реализации нацпроектов, подготовку к праздничным торжествам в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и другие вопросы.
4 мая 2021  21:18
На заседании облправительства  обсудили оперативную обстановку в регионе
Общество
484
Еще 10 человек умерли от коронавируса в Самарской области
4 мая 2021  13:51
Еще 10 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
462
Весь список