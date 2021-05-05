В регионе начался прием заявок на конкурс соцпроектов по развитию добровольчества

156

В Самарской области начался прием заявок на конкурс социальных проектов по развитию добровольчества. Он проводится в рамках подготовки заявки Самарской области для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» 2021 года. Прием заявок продлится до 17 мая 2021 года.

Участники конкурса могут представить проекты в следующих направлениях:

- Школьное добровольчество

- Студенческое добровольчество

- Добровольчество трудоспособного населения

- Серебряное добровольчество

В каждом из направлений могут быть представлены проекты, направленные на поддержку отдельных направлений добровольческой деятельности, включая международные добровольческие мероприятия, разработку и внедрение программ по поддержке добровольчества в сфере здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки и социального обслуживания населения, охраны природы, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, физической культуры и спорта, гражданско-патриотического воспитания, формирования комфортной городской среды, инклюзивного волонтерства, добровольческой деятельности в сфере содействия органам внутренних дел, волонтерства крупных событий.

В конкурсе могут принять участие зарегистрированные некоммерческие неправительственные организации, государственные и муниципальные учреждения.

Конкурс проводится в пять этапов:

1 этап: в период с 30 апреля по 17 мая 2021 года включительно – подача заявок на Конкурс;

2 этап: 17 мая 2021 года – первичное рассмотрение организатором поступивших заявок на соответствие требованиям порядка подачи заявок конкурса;

3 этап: в период с 18 по 19 мая 2021 года включительно – заочный этап оценки заявок независимыми экспертами конкурса;

4 этап: 20 мая 2021 года – заседание экспертной комиссии и подведение итогов конкурса.

5 этап: 20 мая 2021 года – объявление организатором победителей конкурса.

Проекты-победители будут включены в заявку Самарской области и получат возможность финансирования проекта до 1 000 000 млн рублей в 2022 году.

Заявки принимаются до 17 мая на электронную почту volsamara2018@mail.ru с пометкой «На Конкурс».

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Развитие добровольчества, поддержка молодежных инициатив, – в том числе часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Организатор конкурса - министерство образования и науки Самарской области.