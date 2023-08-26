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В регионе действует чрезвычайная высокая пожарная опасность лесов - 5 класс

26 августа 2023 10:40
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Посещение лесов запрещено!

В регионе действует чрезвычайная высокая пожарная опасность лесов - 5 класс! Посещение лесов запрещено!

По статистике в области с начала года произошло порядка 90 лесных пожаров. Несмотря на запрет посещения лесов многие жители продолжают проводить отдых на территории лесной зоны. Гражданам следует воздержаться от посещения лесов, а при обнаружении пожара немедленно звонить по телефону 101.

Также при порывах ветра и горение сухой травы может обернуться лесным пожаром и крупным пожаром в населенном пункте!

На территории Самарской области продолжает действовать особый противопожарный режим, в период действия которого запрещается разведение костров, сжигание мусора, выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных работ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

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