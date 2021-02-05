В регионах Приволжья открывается выставка архивных документов «Без срока давности»

130

«Без срока давности». Под таким названием 8 февраля 2021 года во всех регионах Приволжского федерального округа открывается Всероссийская выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.

Посетители выставки увидят рассекреченные документы, которые свидетельствуют о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, планировала истребить и поработить население нашей страны, истощить ее ресурсы.

Выбор 8 февраля как даты открытия Всероссийской выставки «Без срока давности» не случаен – именно в этот день 75 лет назад, 8 февраля 1946 года, была произнесена вступительная речь Главного обвинителя от СССР Романа Андреевича Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге. В его выступлении впервые был отражен весь масштаб зверств нацистских преступников на оккупированной территории СССР. Именно из этой речи мир впервые узнал об объёме преступлений нацистов против мирного населения на советской территории. Приведённые факты военных преступлений нацистов стали одними из основных материалов, которые легли в основу обвинительного приговора Нюрнбергского трибунала.

Выставка, которая пройдет в 63 регионах России, – это часть одноименного проекта, инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В рамках этого проекта ведется поисковая работа и работа с архивными документами, организуются международные научные конференции и молодежные мероприятия, проводятся театральные постановки и открытые кинопоказы, оказывается поддержка в создании памятных мест и организации музейно-выставочной деятельности. В 2021 году в рамках проекта запланировано около 50 межрегиональных и окружных мероприятий.

Выставка продлится до 21 февраля, передает пресс-служба ПФО.