В РАН оценили опасность надвигающейся на Россию магнитной бури

221

Магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, передает РИА Новости.

"Если метеозависимому человеку скажете <…>, то он себя плохо почувствует. А если не скажете, то он себя не будет чувствовать плохо", — отметил он, комментируя публикации о надвигающейся 1 февраля магнитной буре.

При этом Вибе признал, что существуют данные об ухудшении самочувствия у людей во время повышенной солнечной активности. Однако астроном считает, что эти данные "статистические" и "не применимы к конкретному человеку".

"Да, во время бурь несущественно повышается вероятность каких-то сердечных эксцессов, но она теряется на фоне разнообразных стрессов, с которыми человек встречается в своей жизни", — подытожил специалист.

Вибе рассказал, что на Земле начинается максимум солнечной активности, который продлится 11 лет. На протяжении этого цикла магнитных бурь станет больше, и они перестанут быть значимым событием.

Фото: ESA/NASA/SOHO/РИА Новости