Главные новости:
На протяжении нескольких часов зрители наблюдали за напряжённой борьбой, где главным оружием была не физическая сила, а стратегия, выдержка и аналитическое мышление.
В самарском центре спорта «Ладья» прошёл турнир по шахматам среди сотрудников УФСИН региона
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
В рамках акции «Каникулы с Росгвардией» представители войск правопорядка посетили Новокуйбышевск

8 августа 2025 11:47
153
В рамках акции «Каникулы с Росгвардией» представители войск правопорядка посетили Новокуйбышевск

Сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области посетили детский оздоровительно-образовательный центр «Салют-2», расположенный в городе Новокуйбышевск. Вместе с коллегами из местного отдела полиции и представителями общественных организаций они провели урок безопасности. Мероприятие состоялось в рамках акции «Каникулы с Росгвардией», которая проводится в летний период отдыха детей.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали о том, какая ответственность предусмотрена для несовершеннолетних за совершение тех или иных противоправных деяний. Отдельной темой разговора стал разбор различных экстремальных ситуаций – гости продемонстрировали профилактические ролики, объясняющие, что нужно делать в случае скулшутинга.

Заместитель командира роты ОМОН «Смерч» (на транспорте) в своем выступлении коснулся актуальной темы – противодействия беспилотным летательным аппаратам. Майор полиции, имеющий профильное авиационное образование, рассказал о типах БПЛА, их характеристиках, объяснил, как нужно действовать, если заметил в воздухе летящий беспилотник или если нашел на земле его обломки. Представители Росгвардии рассказали также ребятам о возможности после окончания школы поступить на учебу в ведомственные вузы войск правопорядка.

Аналогичные встречи будут продолжены и после окончания летних каникул. Проведение мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма, предусмотрено соглашением о сотрудничестве, заключенном между Управлением Росгвардии по Самарской области и администрацией города Самары.

Теги: Росгвардия

