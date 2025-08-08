В рамках акции «Каникулы с Росгвардией» представители войск правопорядка посетили Новокуйбышевск

153

Сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области посетили детский оздоровительно-образовательный центр «Салют-2», расположенный в городе Новокуйбышевск. Вместе с коллегами из местного отдела полиции и представителями общественных организаций они провели урок безопасности. Мероприятие состоялось в рамках акции «Каникулы с Росгвардией», которая проводится в летний период отдыха детей.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали о том, какая ответственность предусмотрена для несовершеннолетних за совершение тех или иных противоправных деяний. Отдельной темой разговора стал разбор различных экстремальных ситуаций – гости продемонстрировали профилактические ролики, объясняющие, что нужно делать в случае скулшутинга.

Заместитель командира роты ОМОН «Смерч» (на транспорте) в своем выступлении коснулся актуальной темы – противодействия беспилотным летательным аппаратам. Майор полиции, имеющий профильное авиационное образование, рассказал о типах БПЛА, их характеристиках, объяснил, как нужно действовать, если заметил в воздухе летящий беспилотник или если нашел на земле его обломки. Представители Росгвардии рассказали также ребятам о возможности после окончания школы поступить на учебу в ведомственные вузы войск правопорядка.

Аналогичные встречи будут продолжены и после окончания летних каникул. Проведение мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма, предусмотрено соглашением о сотрудничестве, заключенном между Управлением Росгвардии по Самарской области и администрацией города Самары.