В работе Telegram в России произошел сбой

118

Сбои в работе Telegram наблюдаются в России в понедельник, следует из данных, размещенных на странице детектора сбоев Brand Analytics, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 9:45 мск, 55% столкнувшихся с проблемой пользователей сообщили, что Telegram не работает, 23% жалуются на трудности с отправкой сообщений, 13% отметили проблемы с получением сообщений.

Как убедился корреспондент ТАСС, в сервисе, в частности, замедлена отправка сообщений, некоторым пользователям не приходят уведомления о новых сообщениях.

Больше всего уведомлений о сбое в работе сервиса приходит из Санкт-Петербурга, Волгограда и Москвы.