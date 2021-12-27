В работе Telegram произошел глобальный сбой

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Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает РИА Новости.

По состоянию на 20:18 мск поступило 789 жалоб: 45 процентов пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 36 процентов — на проблемы с отправкой сообщений, еще 19 процентов — на проблемы с подключением к серверу.

С неполадками столкнулись жители России, а также Украины, Польши, Нидерландов и других стран.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создал в 2013 году Павел Дуров, основатель соцсети "ВКонтакте".

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