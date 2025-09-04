Я нашел ошибку
Их цель — отработать навыки тушения пожаров и спасения людей на спортивных объектах, где много посетителей, а также проверить, как взаимодействуют сотрудники объекта, пожарные и городские службы.
В сызранском дворце спорта прошли пожарно-тактические учения
На новом автобусе также планируется осуществлять поездки на мероприятия по программе "Пушкинская карта".
В августе состоялся первый выезд автобуса ПАЗ - Vector с творческими коллективами Красноярского района
Самарскую область на соревнованиях представляют 5 команд спортивного клуба «Крылья Мечты» и ФКА «Сызрань» в футболе ампутантов.
«Стальная воля»: в Самаре открылся второй этап турнира РФС по адаптивному футболу
671 просветитель Самарской области участвует в пятом сезоне Знание.Премия.
Самарская область — в десятке лидеров заявочной кампании Знание.Премия — 2025
На заседании обсудили строительство и реконструкцию производственных объектов, закупку технологического оборудования в рамках федеральной субсидии, финансовую поддержку предприятий, реализацию проекта по строительству жилья для сотрудников предприятий ОП
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по развитию ОПК
В селе Верхняя Подстепновка обновили подразделение Волжской больницы
В России предложили запретить работу коллекторов
Готовность образовательных учреждений Самары к учебному году проверили сотрудники Росгвардии
В пятом сезоне Знание.Премия самарские просветители стали самыми активными в ПФО

4 сентября 2025 13:40
96
В пятом сезоне Знание.Премия самарские просветители стали самыми активными в ПФО

Самарская область — в десятке лидеров заявочной кампании Знание.Премия — 2025. Главная просветительская награда страны собрала 18 730 заявок из 89 регионов России и 40 зарубежных стран. Итоги заявочной кампании юбилейного сезона подвел генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль на полях Восточного экономического форума.

На награду претендует 671 просветитель Самарской области — это 5-е место среди регионов России и 1-е место в Приволжском федеральном округе. Самыми популярными номинациями стали «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества», «За просветительскую деятельность в образовательной организации» и «За вклад в сохранение традиционных ценностей».

В номинации «За вклад в просвещение в сфере „Культура и искусство“» Самарскую область представляют Касьяновские этнографические чтения, инициированные Самарским областным училищем культуры и искусств. Задача проекта — сохранить и популяризировать песенный фольклор и обрядовые традиции Большеглушицкого района Самарской области. Важная особенность проекта — активное участие студентов: они расшифровывают экспедиционные записи, выезжают в новые этнографические экспедиции и представляют результаты на сцене. В 2024–2025 гг. в проекте было задействовано 50 студентов, проведено 25 мероприятий, включая конференцию, концерты-презентации и полевые исследования в 11 селах района, где удалось записать воспоминания и песни 50 носителей традиций.

Еще одна заявка в этой номинации — от Софьи Сыромятниковой, заведующей литературно-издательским отделом Самарского академического театра оперы и балета, автора и организатора крупных просветительских инициатив. Она создала фестиваль «Время читать», ставший крупнейшей региональной площадкой популяризации литературы, и международный конкурс короткого рассказа «Сестра таланта», открывший новых лауреатов премий «Нацбест» и «Ясная Поляна». Сыромятникова также разрабатывает цифровые инструменты поддержки культурных инициатив — чат-бот «Грантозавр» и «Дайджест возможностей», которые помогают авторам и менеджерам находить ресурсы для собственных проектов. Ее деятельность отмечена медалью «За вклад в книжное дело», премией Антона Дельвига и благодарностями Совета по правам человека при Президенте РФ. Просветительские инициативы Сыромятниковой ежегодно охватывают сотни тысяч человек и закрепляют за Самарой статус одного из центров литературного просвещения в стране.

Напомним, наблюдательный совет общества «Знание» в регионе возглавляет  губернатор Вячеслав Федорищев. В числе приоритетных направлений деятельности общества глава региона видит масштабирование интеллектуальных проектов, создание условий для их поддержки и развития, а также расширение состава лекторов.

Всего пятом сезоне участвуют 11 848 просветителей, 6 245 проектов и 637 компаний. От граждан 15 государств заявки поступили впервые: это Абхазия, Австралия, Армения, Венгрия, Вьетнам, Кипр, Латвия, Малайзия, Панама, Перу, Того, Украина, Хорватия, Чехия, Южная Осетия.

До ноября Экспертный совет отберет шорт-лист награды в 15 номинациях. Номинанты пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своей просветительской деятельности перед Почетным жюри. Лауреатов  объявят на торжественной церемонии награждения в 2026 году.

Также в пятом сезоне впервые пройдут региональные церемонии награждения Знание.Премия: в каждом субъекте РФ определят лучшего просветителя и лучший просветительский проект года. Главный критерий — вклад в просветительскую деятельность своего региона. Победители получат наградные кубы Знание.Премия.

