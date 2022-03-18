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Сегодня, в день восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией в сквере «Родина» в Промышленном районе состоялась патриотическая акция «В единстве - наша сила!».

Именно благодаря единству граждан наше Отечество всегда побеждало тех, кто приходил к нам с мечом. И сейчас, как никогда важно всем объединиться для поддержки дружбы и мира!

Участники мероприятия отдали долг памяти Героям, возложив цветы к памятнику Женщине, как символу памяти и торжества мирной жизни на Земле, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары