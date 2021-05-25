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В программу детского туристического кешбэка включились десять лагерей губернии

25 мая 2021 19:26
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Поездку в лагерь нужно оплатить только картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы.

Сегодня в стране стартовала программа детского туристического кешбэка. В Самарской области в ней участвуют десять оздоровительных организаций. Все желающие могут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Поездку в лагерь нужно оплатить только картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. После этого в течение 5 дней автоматически половина от цены путевки вернётся на карту.

В рамках программы детского туристического кешбэка в Самарской области принять гостей готовы 10 оздоровительных организаций. Один из них – детский оздоровительный лагерь в медицинском реабилитационном центре       «Сергиевские минеральные воды». Сюда приезжают дети с проблемами костно-мышечной системы, начиная с нарушения осанки, сколиоза, плоскостопия, с заболеваниями кожи, а также часто болеющие дети для общего оздоровления организма, повышения иммунитета. В соответствии с рекомендациями врачей им назначают сероводородные, хвойные, жемчужные, морские ванны, грязи. Кроме того, есть различные виды массажа и физпроцедуры, лечебная физкультура, соляная комната, кислородные коктейли, фито-чай. 

«Есть видимые положительные результаты. Так, у нас был ребенок с костно-мышечной патологией – это заболевание тазобедренного сустава. Он приезжал к нам несколько раз. Вначале с костылями, то есть он передвигаться самостоятельно не мог – у него было укорочение ноги, нарушение походки. После третьего приезда он уже был без костылей. Он ими пользовался, но уже очень редко», - рассказывает заведующий детским отделением медицинского реабилитационного центра «Сергиевские минеральные воды» Евгений Лавров.  

Как рассказали в Ростуризме, актуальный список лагерей-участников программы, а также перечень туроператоров и агрегаторов, которые продают путевки в детские лагеря, размещен на сайте мирпутешествий.рф в отдельном разделе «Детские лагеря». Программа будет действовать с 25 мая до 31 августа.  При этом заезд в лагерь может продолжаться до 15 сентября. Таким образом, будет охвачена вся летняя оздоровительная кампания.

«Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки. При этом, все путевки можно оплатить одной карточкой, так как нет ограничений по количеству транзакций. Возраст детей не имеет значения, кешбэк положен с каждой путевки ребенка любого возраста», - отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

К программе уже присоединилось около тысячи детских лагерей по всей стране, процесс подключения продолжается и список лагерей – участников будет пополняться.

«Для Самарской области реализация инициированной Президентом программы будет иметь особую значимость. Ключевая задача – сделать детский отдых в регионе еще доступнее. Во-первых, этой инициативой Правительство поддерживает семьи, которые не имеют никаких льгот, и за свои собственные средства приобретают путевки в детские лагеря. Но также воспользоваться кешбэком могут и те семьи, которые имеют льготы, и оплачивают путевки частично. Кроме того, по условиям акции, количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки. Во-вторых, развернутая Правительством программа позволит также поддержать учреждения детского отдыха, которые понесли значительные потери в прошлом году», - подчеркнул руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

 

Фото:   pixabay

 

 

     

Теги: программа детского туристического кешбэка десять лагерей губернии

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