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В приоритете у государства, по мнению самарцев, должны быть образование и здравоохранение

6 июля 2023 14:14
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В том, что главное — вкладывать средства в социальную политику, уверены 30%, в национальную экономику — 29%.

Приоритетными статьями расходов государства должны быть образование и здравоохранение, считают самарцы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

В первую очередь государство должно тратить деньги на образование и здравоохранение: в этом убеждены 58% и 57% самарцев соответственно. В том, что главное — вкладывать средства в социальную политику, уверены 30%, в национальную экономику — 29%. Каждый четвертый (25%) считает, что нужно субсидировать жилищно-коммунальное хозяйство. На необходимости финансировать национальную оборону и правоохранительную деятельность настаивают 20 и 19% соответственно. Каждый шестой (16%) напоминает о потребности в охране окружающей среды. О том, что приоритетной статьей госбюджета должна стать культура, говорят 4% опрошенных.

В том, что государство должно в первую очередь финансировать образование, здравоохранение, правоохранительную деятельность и охрану окружающей среды, чаще убеждены женщины. Мнение о необходимости вкладывать средства в социальную политику, национальную экономику и оборону более популярно среди мужчин.

Чем моложе респонденты, тем чаще они настаивают на поддержке образования, ЖКХ и экологических мероприятий. Тех, кто говорит об обязанности государства тратиться в первую очередь на национальную экономику, безопасность и правоохранительную деятельность, больше среди старшего поколения.

Респонденты с доходом выше среднего чаще других напоминают о необходимости поддержки образования, развития социальной политики и национальной экономики, зарабатывающие менее 50 тыс. руб. — и финансировании здравоохранения и модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Время проведения: 29 июня — 5 июля 2023 года.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Самара

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