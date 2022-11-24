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30 ноября 2022 г. с 10.00 до 12.00 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия.

Позвонив по номеру: (846) 333-06-40 жители региона смогут получить ответы специалистов на вопросы, касающиеся:

- оказания мер социальной поддержки и медицинской помощи;

- обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение и техническими средствами реабилитации;

- установления группы инвалидности.

В работе прямой телефонной линии примут участие представители министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области и ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области».

Получить консультацию, а также узнать порядок обращений в приемную Президента Российской Федерации в Самарской области можно по телефону информационно-справочной службы: (846) 242-00-00 (пн.,вт.,ср.,чт.,пт.,) с 10.00 до 16.00