Я нашел ошибку
Главные новости:
Два водителя пострадали в ДТП в Самаре
Два водителя пострадали в ДТП в Самаре
Подведены итоги VI регионального Форума и Программы ≪Развитие регионов. Лучшее для России≫
Подведены итоги VI регионального Форума и Программы ≪Развитие регионов. Лучшее для России≫
«Коробки новогоднего счастья» отправились из Самары на Донбасс
«Коробки новогоднего счастья» отправились из Самары на Донбасс
Героические поступки детей будут отражены в новом учебнике по истории
Героические поступки детей будут отражены в новом учебнике по истории
В Волжском районе склад, находящийся в опасной близости от газопровода, снесли
В Волжском районе склад, находящийся в опасной близости от газопровода, снесли
Мужчина и женщина в Сызрани украли кошелек у многодетной матери
Мужчина и женщина в Сызрани украли кошелек у многодетной матери
В предвыходные и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции области примут участие в рейдовых мероприятиях
В предвыходные и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции области примут участие в рейдовых мероприятиях
13% работников Самарской области считают, что события 2022 года не повлияли на компанию, где они трудоустроены
13% работников Самарской области считают, что события 2022 года не повлияли на компанию, где они трудоустроены
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.13
1.6
EUR 76.64
1.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Пестравском районе прошел турнир по мини-футболу памяти ветерана МВД России Анатолия Абросимова
Более 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности регионаБолее 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности региона
В СамГТУ открыли мемориальную доску в честь Николая Путохина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В предвыходные и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции области примут участие в рейдовых мероприятиях

23 декабря 2022 10:40
109
В предвыходные и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции области примут участие в рейдовых мероприятиях

Традиционно, в предвыходные и выходные дни, сотрудники Госавтоинспекции во всех городах и населенных пунктах области проводят широкомастшабные рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Особый акцент делается на выявление грубых правонарушений – управление транспортным средством в состоянии опьянения и выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. 

Нетрезвые водители представляют наиболее актуальную угрозу безопасности дорожного движения. В случае обоснованных предположений об управлении водителем транспортным средством в нетрезвом виде, не игнорируйте данный факт, а сообщайте в полицию. 

Госавтоинспекция Самарской области призывает автолюбителей быть ответственными и четко осознавать последствия, которые могут наступить в случае нетрезвого вождения.

Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В сложных погодных условия сотрудники Госавтоинспекции Самарской области оказывают помощь участникам дорожного движения
19 декабря 2022, 12:45
В сложных погодных условия сотрудники Госавтоинспекции Самарской области оказывают помощь участникам дорожного движения
Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД. Происшествия
590
За выходные в регионе задержали нетрезвыми 53 водителя
19 декабря 2022, 12:34
За выходные в регионе задержали 53 нетрезвых водителя
Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни. Происшествия
499
Самарское ГИБДД не рекомендует водителям сегодня пользоваться личными автомобилями
19 декабря 2022, 11:51
Самарское ГИБДД не рекомендует водителям сегодня пользоваться личными автомобилями
Заранее снижайте скорость при приближении к пешеходному переходу. Происшествия
1014
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков отрасли с профессиональным праздником
22 декабря 2022  11:32
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков отрасли с профессиональным праздником
298
Всего по Самарской области в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог
22 декабря 2022  10:29
Всего по Самарской области в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог
300
Выход на лед вблизи строительства моста через р. Волга опасен для жизни!
22 декабря 2022  09:37
Выход на лед вблизи строительства моста через р. Волга опасен для жизни!
371
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
21 декабря 2022  12:48
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
466
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
21 декабря 2022  12:32
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
416
Весь список