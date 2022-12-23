В предвыходные и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции области примут участие в рейдовых мероприятиях

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Традиционно, в предвыходные и выходные дни, сотрудники Госавтоинспекции во всех городах и населенных пунктах области проводят широкомастшабные рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Особый акцент делается на выявление грубых правонарушений – управление транспортным средством в состоянии опьянения и выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

Нетрезвые водители представляют наиболее актуальную угрозу безопасности дорожного движения. В случае обоснованных предположений об управлении водителем транспортным средством в нетрезвом виде, не игнорируйте данный факт, а сообщайте в полицию.

Госавтоинспекция Самарской области призывает автолюбителей быть ответственными и четко осознавать последствия, которые могут наступить в случае нетрезвого вождения.

Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области