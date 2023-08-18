Я нашел ошибку
Главные новости:
Если нажать на верхнюю кнопку, то можно попить прямо из фонтанчика, а после нажатия на нижнюю вода польется из нижнего краника в бутылочки или стакан.
В Струковском саду заработал бесплатный питьевой фонтанчик «Водоробот»
В ходе мероприятий полицейские уделят внимание предупреждению и пресечению грубых правонарушений, являющихся причинами автоаварий.
В предвыходные и выходные дни плотность нарядов ДПС в регионе увеличивается
Благодаря помощи добровольцев все пожары удалось оперативно ликвидировать.
За прошедшую неделю добровольцы приняли участие в тушении 43 региональных пожаров
В состоянии алкогольного опьянения на улице Ставропольской в Самаре он нанес проходящему мимо мужчине не менее двух проникающих ножевых ранений.
Задержан самарец, подозреваемый в покушении на убийство
 Первая поставка вакцины ожидается в начале сентября.
Самарская область готовится к старту прививочной кампании против гриппа
Все гибкие пластинки для «Кругозора» печатались на приобретённой во Франции специальной машине.
В СОУНБ расскажут о легендарном «звучащем» журнале «Кругозор»
Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году.
Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году
Оно  рассчитано на постоянное проживание 200 человек и предназначено для оказания высококвалифицированной социальной помощи.
В Пестравском районе скоро появится новое отделение южного пансионата для престарелых и инвалидов
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.75
-2.95
EUR 102.18
-3.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
«Яблочный фест» в Сергиевске приглашает друзей
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на отборочный тур областного конкурса книжное ГТО
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В предвыходные и выходные дни плотность нарядов ДПС в регионе увеличивается

18 августа 2023 20:40
84
В ходе мероприятий полицейские уделят внимание предупреждению и пресечению грубых правонарушений, являющихся причинами автоаварий.

По всей Самарской области проходят профилактические мероприятия по выявлению нарушений водителями, эксплуатирующими транспортные средства (в том числе мототранспорт) с неисправными выхлопными системами, ремусами, выявление, пресечение других нарушений правил дорожного движения с их стороны, вызывающих недовольства жителей губернии.

Так, только с 14 по 17 августа сотрудники Госавтоинспекции выявили 57 нарушений среди водителей мототранспорта, 12 из которых были помещены на специализированную стоянку.

В предвыходные и выходные дни плотность нарядов ДПС увеличивается. В проведении мероприятия задействованы не только инспекторы Госавтоинспекции, но и руководящий состав

В ходе мероприятий полицейские уделят внимание предупреждению и пресечению грубых правонарушений, являющихся причинами автоаварий. На особом контроле выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит нетрезвому водителю уголовной ответственностью по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Госавтоинспекция предупреждает, что в целях безопасности водителям мототехники и их пассажирам необходимо использовать мотошлемы, специальную защитную амуницию и соблюдать правила дорожного движения. Постоянно оценивать обстановку, особенно при обгоне и опережении, быть внимательным при проезде перекрёстков, не допускать резких манёвров. Очень важно быть заметным на дороге, для этого на транспортном средстве всегда должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни.

Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:    пресс-служба ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
18 августа 2023  13:39
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
537
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
18 августа 2023  13:35
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
223
Михаил Мишустин отметил качество модернизации производства самарского ОДК-Кузнецов.
17 августа 2023  17:36
В Самаре Премьер-министр Михаил Мишустин вместе с Дмитрием Азаровым побывал на заводе ОДК-Кузнецов
528
Михаил Мишустин прибыл в Самару
17 августа 2023  14:00
Михаил Мишустин прибыл в Самару
848
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
17 августа 2023  12:17
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
393
Весь список