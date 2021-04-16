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В предстоящие выходные дни в регионе вновь пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД

16 апреля 2021 15:35
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Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения.

В предстоящие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдовых мероприятиях, направленных на выявление водителей, допускающих грубые правонарушения.

С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы. 

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 16 по 18 апреля текущего года, сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды. 

Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения. Помимо этого, особое внимание сотрудники полиции уделят автомобилистам, допускающим выезды на встречные полосы движения, превышающие скоростной режим, нарушающие правила маневрирования и т.д.

В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.

Региональная Госавтоинспекция призывает водителей, склонных к «нетрезвым» поездкам всерьез задуматься над своими поступками! Статья 12.8 КоАП РФ – одна из самых жестких в законодательстве и предусматривает лишение прав на срок 1,5 – 2 года вместе со штрафом 30000 рублей. 

 

 

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