Главные новости:
Всего расчищено почти 50 км на общей площади 244 гектара, и вывезено около тысячи кубометров мусора и валежника.
"Сохраним лес": в губернии завершилась уборка 244 гектаров Волжского лесничества 
Артисты не понаслышке знают, что значит разговаривать с ранеными ребятами, выступать перед ними, видеть их слезы на глазах, когда они слышат песни о доме.
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Прием провели врач-гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, уролог, гериатр и фтизиатры.
«Забота рядом»: врачи больницы им. Середавина проконсультировали более 100 пациентов Сызрани
В категории «Junior Rs».
Самарская пара танцоров - победители международных соревнований по танцевальному спорту
Помимо картин российских режиссеров гости фестиваля увидят работы из Беларуси, Франции, Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана.
В Самаре и регионе состоится юбилейный кинофестиваль «Кино – детям»
Подведение итогов и награждение победителей состоится в ноябре в рамках мероприятий Министерства культуры России.
«Будущее библиотек»: сотрудники библиотек Самары стали финалистами всероссийского конкурса 
Участниками станут 28 сборных команд регионов России. В каждой команде – 8 спортсменов в возрасте от 20 до 49 лет, которые представят свои регионы в борьбе за звание лучших.
Самара во второй раз примет Фестиваль чемпионов «Игры ГТО»
Работы запланированы уже в эти выходные.
«РКС-Самара» о предстоящих на следующую неделю ремонтно-профилактических работах
В предстоящие выходные дни в регионе пройдут рейдовые мероприятия ГАИ СО

10 октября 2025 15:39
157
В ходе которых особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения.

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 10 по 12 октября сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды, в ходе которых особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения.

В мероприятиях будет задействовано максимальное количество личного состава ГАИ, в том числе руководящего.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения или совершающих неадекватные, опасные и угрожающие безопасности других участников движения действия на дороге. Данную информацию (государственный номер автомобиля, его местонахождение и направление движения) необходимо оперативно сообщать в Управление ГАИ Самарской области по телефону (846)333-58-01 либо 102

Уважаемые граждане, берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара

В центре внимания
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
10 октября 2025  10:46
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
250
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
10 октября 2025  10:36
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
221
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
510
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
779
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
615
Весь список