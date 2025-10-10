В предстоящие выходные дни в регионе пройдут рейдовые мероприятия ГАИ СО

157

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 10 по 12 октября сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды, в ходе которых особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения.



В мероприятиях будет задействовано максимальное количество личного состава ГАИ, в том числе руководящего.



Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения или совершающих неадекватные, опасные и угрожающие безопасности других участников движения действия на дороге. Данную информацию (государственный номер автомобиля, его местонахождение и направление движения) необходимо оперативно сообщать в Управление ГАИ Самарской области по телефону (846)333-58-01 либо 102



Уважаемые граждане, берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО