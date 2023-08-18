В преддверии Яблочного Спаса в Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору яблок

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В преддверии Яблочного Спаса (народное название церковного праздника Преображение Господне), который ежегодно отмечается 19 августа, в пресс-службе Роспотребнадзора дали советы, как правильно выбрать и употреблять яблоки, пишут "Известия".

В первую очередь при выборе яблок рекомендуется внимательно осмотреть их: на ощупь плоды должны быть крепкими, без внешних изъянов в виде коричневых пятен, точек, вмятин и морщин.

Отмечается, что в подгнившем яблоке накапливается токсин патулин, который пагубно влияет на иммунную систему, структуру клеток и хромосом.

Если яблоки продаются в упаковке, то, как указали в Роспотребнадзоре, на ней должно быть указано наименование производителя, страна происхождения, дата сбора и упаковки, срок годности и условия хранения.

«Для сохранности при длительной транспортировке и хранении, яблоки покрывают воском или специальными препаратами для предотвращения процессов гниения. Поэтому обязательно перед употреблением рекомендуется их тщательно промыть горячей водой», — добавили в ведомстве.

В заключение в пресс-службе рассказали, что храниться яблоки должны отдельно от других продуктов, поскольку они выделяют этилен, вызывающий быстрое созревание и порчу хранящихся с ними фруктов и овощей. Летние сорта в среднем могут храниться от двух до четырех недель, осенние и зимние — от семи месяцев до года.

Яблочный Спас — народное название церковного праздника Преображение Господне. Он отмечается каждый год 19 августа и в 2023 году выпадает на субботу.

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