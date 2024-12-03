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В преддверии профессионального праздника юристов обучили работе с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом

3 декабря 2024 13:48
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В преддверии профессионального праздника юристов обучили работе с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом

Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью нашей жизни, и сфера юриспруденции не исключение. Обучение юристов работе с искусственным интеллектом открывает новые возможности и повышает эффективность их деятельности.

В Самаре на площадке «Мой бизнес» 29 ноября в преддверии Дня юриста состоялось обучение по вопросам применения в правовой работе искусственного интеллекта по учебной программе «Цифровые технологии и искусственный интеллект в правовой работе». Участие приняли 74 специалиста органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Самарской области.

«Мы организовали это обучение для того, чтобы погрузить юристов, профессионалов в искусственный интеллект во всех смыслах, и дать понять, как его применять на практике, как можно использовать искусственный интеллект, чтобы получить результативность и эффективность в своей работе, — рассказал руководитель департамента административно-правовых отношений Сергей Осетров. – В юридической сфере использование искусственного интеллекта может помочь найти нужную информацию, судебное решение, аналогичное дело, чтобы что-то из него почерпнуть  и использовать. Я думаю, что эта сфера в перспективе очень полезна для того, чтобы анализировать данные с помощью искусственного интеллекта».

Спикерами стали, в том числе и эксперты федерального уровня. Роман Вайнберг рассказал об особенностях работы с большими языковыми моделями и о том, как искусственный интеллект интегрирован в государственную и правовую область России сейчас.

«Юристам это обучение дало возможность получить практические знания и навыки, узнать для себя что-то новое в этой области, — прокомментировал представитель мастерской управления «Сенеж» Роман Вайнберг. – Это нужно как для их правовой работы, так и для дальнейшего понимания технологии, как они будут работать с такими инструментами».

Применение цифровых технологий и искусственного интеллекта открывает перед юристами новые горизонты возможностей, позволяя повысить эффективность, сократить издержки и улучшить качество оказываемых услуг.

 «Сегодня я представил понимание того, как технологии искусственного интеллекта вошли в нашу жизнь, с чего началось такое победоносное шествие этих технологий, как их можно изучать, как их можно использовать в профессиональной деятельности. К чему может привести применение этих технологий, и показал конкретные примеры, которые позволяют оценить возможность использования на уже конкретной профессиональной деятельности», — подчеркнул директор института информатики и кибернетики, профессор кафедры информационных систем и технологий ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» Александр Куприянов.

По итогам обучения участники приобрели знания в области цифровых технологий и искусственного интеллекта, применимых в правовой работе, и получили возможность повысить эффективность выполнения профессиональных обязанностей за счет автоматизации рабочих процессов.

«Сегодня было очень интересно услышать мнение коллег-юристов по такой важной и актуальной теме, как искусственный интеллект и как они видят применение его в современной ситуации, — поделился своими впечатлениями участник обучения Максим Сугробов. – Мне кажется, в работу государственных и муниципальных служащих возможно внедрить искусственный интеллект и применять его на практике. Тем более, что Президент России Владимир Путин поручил сформировать программу по обучению искусственному интеллекту руководителей компаний и органов власти».

Обучение организовано подведомственным министерству труда, занятости и миграционной политики Самарской области АНОО ДПО «Таволга». Такое обучение проводилось впервые и является первым шагом в этом направлении.

Фото – Минтруд Самарской области

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