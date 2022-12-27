Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области продолжается акция "С Новым годом, ветеран!"
В Самарской области продолжается акция "С Новым годом, ветеран!"
Российская экономика сможет вернуться к уровню прошлого года в 2025 году
Российская экономика сможет вернуться к уровню прошлого года в 2025 году
Благодаря судебным приставам мужчина-инвалид получил квартиру в Самаре
Благодаря судебным приставам мужчина-инвалид получил квартиру в Самаре
продукты за чужой счет: житель Новокуйбышевска осужден за попытку кражи
Продукты за чужой счет: житель Новокуйбышевска осужден за попытку кражи
35% россиян считают, что уровень российских курортов заметно улучшился за последние несколько лет
35% россиян считают, что уровень российских курортов заметно улучшился за последние несколько лет
Суд увеличил штраф бывшему владельцу "Зимней вишни"
Суд увеличил штраф бывшему владельцу "Зимней вишни"
Прямое техприсоединение к магистральным сетям РФ могут запретить
Прямое техприсоединение к магистральным сетям РФ могут запретить
Более 59 миллионов звонков от россиян поступило на единую службу 122 в этом году
Более 59 миллионов звонков от россиян поступило на единую службу 122 в этом году
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.45
-0.23
EUR 72.62
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В преддверии новогодних каникул самарские росгвардейцы напоминают о правилах обращения с оружием

27 декабря 2022 10:06
125
В преддверии новогодних каникул самарские росгвардейцы напоминают о правилах обращения с оружием

Оружие - это предмет повышенной опасности, его оборот в Российской Федерации строго ограничен. С какой бы целью человек не владел оружием: для охоты, личной самообороны или по долгу службы, он обязан всегда помнить о том, что неправильная эксплуатация оружия или нарушение правил его хранения могут привести к серьезным последствиям, стать причиной несчастных случаев, убийств или других преступлений. Каждый человек, планирующий обзавестись огнестрельным оружием, должен внимательно изучить правила его хранения и,в дальнейшем,обеспечить полное их соблюдение.

В перечень мер, которые должен принять владелец оружия, входят: наличие сейфа; контроль ключей и установка систем охраны при необходимости; контроль во время ношения оружия. Категорически запрещено передавать оружие или патроны третьим лицам, особенно детям. Никто из посторонних лиц не должен иметь доступ к сейфу с оружием. Исключая доступ к своему оружию, владелец, прежде всего, обеспечивает безопасность своих близких. Бывают случаи, когда владельцы, находясь дома в окружении своих родственников, достают оружие для чистки, оставляя его на столе, в открытом сейфе, на диване и т.п. Многие охотники после чистки сразу не закрывают оружие в сейф, а оставляют его где-нибудь за шкафом, в платяном шкафу, под кроватью, что является непростительной халатностью с их стороны. Мало того, что за такие действия наступает уголовная и административная ответственность, от оружия могут пострадать невинные люди, в том числе, и дети.

Понимая, насколько серьезными могут быть последствия нарушения правил хранения оружия, какая предусмотрена ответственность за небрежность, Управление Росгвардии по Самарской области призывает соблюдать закон.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Управление Росгвардии по Самарской области информирует о графике работы в праздничные дни
23 декабря 2022, 13:34
Управление Росгвардии по Самарской области информирует о графике работы в праздничные дни
С 1 по 8 января 2023 года установлены нерабочие праздничные дни. Общество
532
В Самарской области росгвардейцы разыскали пропавшего без вести мужчину
22 декабря 2022, 10:19
В Самарской области росгвардейцы разыскали пропавшего без вести мужчину
Около одного из домов стражи правопорядка обратили внимание на пешехода. Происшествия
531
Росгвардейцы задержали в Самаре жителя Новосибирска с наркотиками
19 декабря 2022, 10:15
Росгвардейцы задержали в Самаре жителя Новосибирска с наркотиками
Росгвардейцы обратили внимание на то, что при проверке документов молодой человек заметно нервничал. Криминал
678
В центре внимания
Дмитрий Азаров вручил новогодние подарки детям-сиротам и ребятам, оставшихся без попечения родителей
27 декабря 2022  09:43
Дмитрий Азаров вручил новогодние подарки детям-сиротам и ребятам, оставшихся без попечения родителей
224
Самарская область - один из лучших регионов России для молодых предпринимателей
26 декабря 2022  11:46
Самарская область - один из лучших регионов России для молодых предпринимателей
368
Сегодня празднует свой юбилей самарский метрополитен!
25 декабря 2022  11:41
Сегодня празднует свой юбилей самарский метрополитен!
595
Дмитрий Азаров принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»
24 декабря 2022  14:05
Дмитрий Азаров принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»
820
Встреча с молодежными лидерами позволила обсудить итоги Госсовета и вынесенные в его повестку предложения.
23 декабря 2022  16:42
«Ваши идеи приму и помогу реализовать»: Дмитрий Азаров встретился с советом самарской молодежи в Москве
863
Весь список