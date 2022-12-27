В преддверии новогодних каникул самарские росгвардейцы напоминают о правилах обращения с оружием

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Оружие - это предмет повышенной опасности, его оборот в Российской Федерации строго ограничен. С какой бы целью человек не владел оружием: для охоты, личной самообороны или по долгу службы, он обязан всегда помнить о том, что неправильная эксплуатация оружия или нарушение правил его хранения могут привести к серьезным последствиям, стать причиной несчастных случаев, убийств или других преступлений. Каждый человек, планирующий обзавестись огнестрельным оружием, должен внимательно изучить правила его хранения и,в дальнейшем,обеспечить полное их соблюдение.

В перечень мер, которые должен принять владелец оружия, входят: наличие сейфа; контроль ключей и установка систем охраны при необходимости; контроль во время ношения оружия. Категорически запрещено передавать оружие или патроны третьим лицам, особенно детям. Никто из посторонних лиц не должен иметь доступ к сейфу с оружием. Исключая доступ к своему оружию, владелец, прежде всего, обеспечивает безопасность своих близких. Бывают случаи, когда владельцы, находясь дома в окружении своих родственников, достают оружие для чистки, оставляя его на столе, в открытом сейфе, на диване и т.п. Многие охотники после чистки сразу не закрывают оружие в сейф, а оставляют его где-нибудь за шкафом, в платяном шкафу, под кроватью, что является непростительной халатностью с их стороны. Мало того, что за такие действия наступает уголовная и административная ответственность, от оружия могут пострадать невинные люди, в том числе, и дети.

Понимая, насколько серьезными могут быть последствия нарушения правил хранения оружия, какая предусмотрена ответственность за небрежность, Управление Росгвардии по Самарской области призывает соблюдать закон.