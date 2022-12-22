В преддверии Нового года сотрудники территориального следственного отдела поздравили детей с праздником

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В следственном управлении по Самарской области стало доброй традицией организовывать детям праздничные мероприятии в преддверии празднования Нового года. Этот год не стал исключением. Сотрудники территориальных следственных отделов начали поздравлять детей с наступающим праздником.

Так, сотрудники следственного отдела по Промышленному району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области организовали для воспитанников ГКУ Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» по Промышленному району города Самары, а также для детей, которые стали потерпевшими по уголовным делам, находящимся в производстве следователей отдела, праздничное мероприятие – просмотр в кинотеатре мультфильма «Щелкунчик и волшебная фея». Эта добрая сказка о верных друзья и торжестве добра над злом. Следователи очень хотели передать детям теплые чувства и положительные эмоции, а также веру в добро и в заботу окружающих. Участники мероприятия с удовольствием посмотрели эту новогоднюю сказу. После просмотра следователя вручили детям сладкие подарки.