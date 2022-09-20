В преддверии Международного дня пожилых людей в приемной Президента РФ в СО состоится прямая телефонная линия

В преддверии Международного дня пожилых людей в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия.
23 сентября 2022 г. с 10:00 до 12:00 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия.
Позвонив по номеру: (846) 333-06-40 жители региона смогут получить ответы специалистов на вопросы, касающиеся:
- социального обслуживания пожилых людей;
- присвоения звания ветерана труда и ветерана труда Самарской области;
- установления статуса льготополучателя (ВОВ, ветерана боевых действий, члены семьи ВОВ);
- получения пособий по уходу за ребенком для бабушек и дедушек;
- оказания качественной и доступной медицинской помощи в системе ОМС;
- распоряжения правопреемниками средств пенсионных накоплений умерших кормильцев.
В работе прямой телефонной линии примут участие представители министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по Самарской области, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области и Государственного учреждения – Самарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
Получить консультацию, а также узнать порядок обращений в приемную Президента Российской Федерации в Самарской области можно по телефону информационно – справочной службы: (846) 242-00-00
(пн., вт., ср., чт., пт.) с 10.00 до 16.00.