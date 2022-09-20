В преддверии Международного дня пожилых людей в приемной Президента РФ в СО состоится прямая телефонная линия

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В преддверии Международного дня пожилых людей в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия.

23 сентября 2022 г. с 10:00 до 12:00 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия.

Позвонив по номеру: (846) 333-06-40 жители региона смогут получить ответы специалистов на вопросы, касающиеся:

- социального обслуживания пожилых людей;

- присвоения звания ветерана труда и ветерана труда Самарской области;

- установления статуса льготополучателя (ВОВ, ветерана боевых действий, члены семьи ВОВ);

- получения пособий по уходу за ребенком для бабушек и дедушек;

- оказания качественной и доступной медицинской помощи в системе ОМС;

- распоряжения правопреемниками средств пенсионных накоплений умерших кормильцев.



В работе прямой телефонной линии примут участие представители министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по Самарской области, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области и Государственного учреждения – Самарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.



Получить консультацию, а также узнать порядок обращений в приемную Президента Российской Федерации в Самарской области можно по телефону информационно – справочной службы: (846) 242-00-00

(пн., вт., ср., чт., пт.) с 10.00 до 16.00.