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В преддверии майских праздников жители Самары стали на 191% чаще заказывать услуги для благоустройства участков

20 апреля 2022 11:48
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в преддверии майских праздников жители Самары стали на 191% чаще заказывать услуги для благоустройства участков

В этом году больше россиян планируют проводить время на даче — именно поэтому накануне сезона многие задумались о тщательной подготовке участков. Эксперты Авито Услуг, сервиса №1 для привлечения заказов на услуги через интернет*, выяснили, что в период с середины апреля этого года по сравнению с концом марта жители Самары стали на 191% активнее обращаться к специалистам по уходу за садом и огородом. Чаще всего они заказывали услуги по вспашке земли (+221%) и спилу деревьев (+267%).

Перед майскими праздниками активно растет спрос на полный комплекс услуг по благоустройству и подготовке участка к сезону. Многие россияне в этом году предпочли делегировать такие задачи мастерам, чтобы не тратить время и силы на длительные и сложные работы — например, на уборку и вывоз мусора, вспашку, установку заборов и кровли, а также на различные строительные работы на участке.

По данным Авито Услуг, среди жителей Самары за последние две недели резко вырос спрос на полный комплекс услуг категории «Сад и благоустройство»: на 191% по сравнению с периодом накануне. При этом для многих дачников подготовка к сезону началась еще в начале весны. Так, в марте 2022 по сравнению с февралем востребованность специалистов по дачному и садовому благоустройству выросла сразу на 48%. Количество объявлений от специалистов увеличилось на 37% за этот месяц.

  • Для работников по благоустройству и саду конец апреля — начало мая это традиционно горячий сезон, и в этом году в апреле число объявлений от специалистов в этой категории выросло на 25% по стране, а в Самаре — на 34%. Свои услуги в этой сфере предлагают как частные работники, так и компании малого и среднего бизнеса.

Какие услуги по благоустройству участков наиболее востребованы в этом сезоне 

Чтобы привести участок в порядок после затяжной зимы и подготовить его к сезону, жители Самары с середины апреля этого года начали заказывать услуги по вспашке земли — спрос на эти работы вырос на 221% по сравнению с периодом накануне, также популярностью пользуются услуги по спилу деревьев (+267%).

В топ популярных услуг по стране также вошли установка теплиц (+95%), помощь разнорабочего (+86%) и расчистка участка (+62%). Возведением теплиц стали чаще интересовались и жители Самары (+357%).

Также в отдельных городах вырос спрос на строительство бань и саун на участке. Например, в Красноярске, Иркутске и Ульяновске спрос с середины апреля этого года по сравнению с концом марта вырос на 30-40%. Число мастеров и бригад, которые предлагают подобные услуги на Авито, за месяц выросло на 20%. Чаще всего россияне выбирали деревянные бани и недорогие быстровозводимые конструкции.

«В этом году мы отметили активный рост спроса на услуги помощников по благоустройству сада и дачных участков, а в преддверии дачного сезона интерес со стороны россиян значительно активнее, чем в прошлом году. При этом люди все чаще предпочитают делегировать специалистам такие задачи, поскольку не со всеми работами легко справиться самостоятельно без квалифицированной бригады. Активно растет и предложение в этой категории — свои услуги предлагают как частные мастера и разнорабочие, так и компании малого и среднего бизнеса», — отмечает Светлана Филимонова, руководитель категории услуг «Ремонт и строительство» на Авито Услугах.

 

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