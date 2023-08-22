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В преддверии Дня Государственного флага РФ в Самарской области состоялась акция «Мы - граждане России!»

22 августа 2023 10:49
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В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации в Самарской области состоялась акция «Мы - граждане России!»

Подросткам, которые достигли высоких результатов в учебе и общественной  деятельности паспорта вручил начальник отдела по вопросам миграции.

Министерством внутренних дел Российской Федерации совместно с российским движением детей и молодежи «Движение Первых» организовано проведение Всероссийской акции «Мы - граждане России!» по торжественному вручению паспортов гражданина Российской Федерации юным гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Акция направлена на популяризацию государственных символов Российской Федерации в молодёжной среде, формирование уважительного отношения к основному документу гражданина России, формирование гражданской культуры и самосознания подростков.

В Самарской области подобное мероприятие в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации прошло на территории загородного комплекса, куда сотрудники полиции пригласили подростков, которые достигли высоких результатов в учебе, спорте, успешно занимаются общественной, творческой и интеллектуальной деятельностью.

Открывая мероприятие начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Красноярскому району майор полиции Олег Улашкин, обращаясь к ребятам и их родителям особо подчеркнул: «Быть гражданином - значит не только иметь документ, означающий принадлежность к стране, а еще и быть патриотом, любить свою Родину и чувствовать себя неотъемлемой ее частью. Вы являетесь гражданами великой, могучей, сильной, самой большой и самой красивой страны, находитесь под защитой державы. Я хочу, чтобы этот документ стал вам по-настоящему дорог. Не просто, как документ, подтверждающий личность, а как знак принадлежности к нашей стране, нашему великому государству. Помните, что теперь у Вас не только права, но и ответственность за свои поступки, и определенные обязанности».

Полицейский пожелал ребятам удачи во всех дальнейших начинаниях, а также достижения грандиозных целей на благо нашего Отечества, вручив лично каждому самый главный документ гражданина Российской Федерации - паспорт.

Молодые жители Красноярского района внимательно слушали слова напутствия и торжественно поклялись исполнять свои гражданские обязанности.

 

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