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В преддверии 10-летнего юбилея ОНФ прошло заседание Центрального штаба в Москве, на котором подвели итоги за все время работы Народного фронта.

Напомним, что Президент России Владимир Путин выступил с инициативой создания ОНФ 6 мая 2011 года для борьбы с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

«Общероссийский народный фронт должен действительно стать широким общественным движением, чтобы у всех граждан страны была возможность ставить свои, народные задачи, добиваться их исполнения, сдвигать с места те вопросы, которые иногда тонут в бюрократическом болоте», - отметил Владимир Путин.

Руководитель Центрального Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что народное движение состоялось, а также рассказал о планах ОНФ на ближайшую перспективу в связи с посланием Президента Федеральному собранию.

«В каждом субъекте РФ были созданы штабы народного фронта и мне очень приятно отметить, что Самарский штаб всегда занимал лидирующие позиции в рейтинге», - сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин.

«Оглядываясь на прошедшие 10-лет, а через неделю ОНФ отмечает свой первый Юбилей, как Член руководящих органов Фронта со дня его основания, могу с удовлетворением отметить его огромную пользу для нашей Родины. Сегодня это мощнейшее сообщество единомышленников, которым по плечу любые задачи», - рассказал член Центральной ревизионной комиссии ОНФ, депутат Госдумы, координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев.