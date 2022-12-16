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В Правительстве Самарской области были подведены итоги работы управления ЗАГС в уходящем году

16 декабря 2022 18:16
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Сотрудники управления ЗАГС отмечают рост числа зарегистрированных бракосочетаний.

В пятницу, 16 декабря 2022 года, накануне профессионального праздника – 105-летия со Дня образования органов ЗАГС, в Правительстве Самарской области были подведены итоги работы службы в уходящем году. Торжественное собрание, на котором чествовали лучших работников органов ЗАГС и обсуждали задачи службы на перспективу, провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В мероприятии приняли участие руководитель Управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник, начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области Павел Сокол, заместитель министра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев. Руководители и специалисты территориальных отделов органов ЗАГС подключились к участию в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи. На связь с вышли также участники молодежного форума «Мой выбор – семья», который в эти дни проходит в Тольятти.

Председатель областного Правительства отметил большой вклад управления ЗАГС во внедрение цифровых государственных сервисов: «Вы провели огромную работу по формированию Единого реестра ЗАГС, наполнили его конвертированными сведениями. В ЕГР было внесено более 10,5 миллионов записей актов гражданского состояния: с 1926 года по настоящее время. Было много сложностей, это требовало и работы в ненормированном режиме, и обновления техники, и конечно, я хочу отметить, что весь коллектив отнесся к этому очень ответственно, профессионально, и Самарская область по итогам этой работы стала одним из лидеров в стране, что неоднократно отмечалось на всех уровнях. Благодарю вас за это».
Сегодня для жителей Самарской области из 85 государственных услуг 83 доступны в электронном виде, в режиме 24/7. Это результат работы Правительства региона в целом, и в немалой степени – заслуга управления ЗАГС.

Руководитель управления ЗАГС Екатерина Мельник рассказала об итогах работы службы в уходящем году. С начала года органами ЗАГС Самарской области было зарегистрировано 107,5 тысячи актов гражданского состояния. При этом, как отметила глава управления, в этом году государственные регистраторы отмечают резкое снижение уровня смертности – на 23 процента – и значительный рост числа зарегистрированных браков – на 10%.
В 2022 году ЗАГС выполнил еще одну поставленную задачу: внедрен суперсервис «Рождение ребенка», и с помощью платформы «Госуслуги» граждане могут дистанционно получить электронное свидетельство о рождении ребенка. Одновременно запускаются процессы оформления СНИЛС и постановки на очередь в детский сад. Следующий шаг - одновременный запуск оформления документов для назначения мер государственной поддержки по принципу социального казначейства, без участия заявителя. Сейчас этот аспект находится в разработке. Уже в этом году суперсервисом «Рождение ребенка» успели воспользоваться 150 самарцев, в 2023 прогнозируется значительный рост этого показателя.

Работники ЗАГС оперативно оказывают услуги переселенцам из ДНР и ЛНР, прибывающим в Самарскую область. Участвуют в единых консультационных днях для семей военнослужащих.
В губернии развитию системы ЗАГС уделяется большое внимание. Екатерина Мельник поблагодарила Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительство региона за поддержку в решении всех текущих вопросов: реконструкции помещений, обновлении техники.

«Суперсервисы – пример эффективного взаимодействия различных органов власти, и отрадно, что по этому показателю Самарская область находится в числе лидеров в стране. Это можно только приветствовать», – отметил начальник управления министерства юстиции по Самарской области Павел Сокол. Он также отметил, что за год управление минюста не получило ни одной обоснованной жалобы на органы ЗАГС, что также свидетельствует о высокой степени удовлетворенности граждан работой службы.

В ходе заседания глава регионального кабмина Виктор Кудряшов по видеоконференцсвязи обратился с приветствием к участникам молодежного форума «Мой выбор – семья».

«Не случайно форум проходит в Тольятти, городе, где много активной, целеустремленной молодежи. Уверен, что те, кто сегодня принимают участие в форуме, понимают, что мерилом успешности жизни человека прежде всего является семья. Крепкая, дружная семья, в которой много детей – это самое главное. Благодарю вас за участие в форуме, за то, что все вы вносите свой вклад в защиту и укрепление традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей», – сказал Виктор Кудряшов.

В завершение встречи премьер областного Правительства вручил награды Губернатора Самарской области лучшим сотрудникам ЗАГС региона.

 

Фото:   ru.freepik.com

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