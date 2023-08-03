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В Правительстве региона работают над утверждением объединенной зоны охраны исторического центра

3 августа 2023 15:58
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В Правительстве региона работают над утверждением объединенной зоны охраны исторического центра

Утверждение объединенной зоны охраны исторического центра является одним из условий реновации исторических кварталов Самары. Вопрос о сроках завершения этой процедуры рассматривался в Правительстве региона. Совещание провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Иван Стафеев доложил, что управление совместно с ГАУ «Институт генплана Москвы» продолжает разработку проекта объединённой зоны охраны объектов культурного наследия в границах исторического поселения города Самары. Первоначальный проект был вынесен на общественные обсуждения, завершившиеся в феврале 2023 года. В новом документе были учтены многочисленные замечания представителей общественности, архитектурного сообщества и неравнодушных граждан. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.

В ближайшее время управление планирует завершить подготовку текста постановления Правительства об утверждении объединённой зоны охраны объектов культурного наследия в границах исторического поселения города Самары и направить его на согласование в Министерство культуры Российской Федерации. После утверждения объединённой зоны охраны будет необходимо внести коррективы в проект требований к градостроительным регламентам в границах исторического поселения.

Виктор Кудряшов поручил заблаговременно начать работу по корректировке градостроительных регламентов.

«Обновления исторического центра Самары ждут инвесторы, люди, которые проживают в аварийном жилье, все неравнодушные горожане, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Для нас важно сохранить уникальную историческую атмосферу центра города и защитить объекты культурного наследия. Мы не допустим застройки исторической части Самары высотками, вся деятельность здесь будет осуществляться в соответствии с градостроительными регламентами. В то же время, необходимо сделать эту часть города привлекательной для инвесторов».

Утверждение объединённой зоны охраны исторического поселения и принятие градостроительных регламентов позволит начать процесс обновления старинных кварталов.

Правительство региона готово предоставить инвесторам меры поддержки, оказывать содействие в технологическом присоединении зданий к инженерным сетям, строительстве внутриквартальных дорог, объектов социальной сферы, не исключен и выкуп части построенных объектов под государственные нужды. Кроме того, застройщики смогут использовать механизмы федеральной господдержки, участвуя в программе комплексного развития территорий.

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