В Поволжском православном институте прошёл масленичный бал.

105

12 марта 2021 года в Большом бальном зале Поволжского православного института прошел бал благодарности, на котором собрались учащиеся Православной классической гимназии, студенты Гуманитарного колледжа и Поволжского православного института, а также преподаватели трёх учебных учреждений системы непрерывного образования.

Ведущие поприветствовали хозяина и хозяйку бала отца Димитрия и матушку Юлию. От всех участников выразили благодарность за возможность присутствовать на этом традиционном балу, который стал неотъемлемой частью счастливых дней студенческой и гимназической жизни.

Все с нетерпением ждали этого волнительного события, готовились. В этом году он проходил по старой русской традиции - на масляной неделе. Бал, несомненно, культивирует в молодых душах лучшие и благородные качества.

Стоит отметить, что кавалеры и дамы, воспитанные годами участием в балах, являются лучшими и активными участниками балов Санкт-Петербурга, Казани, Самары. Это хороший результат благих трудов протоиерея Димитрия Лескина и Юлии Лескиной.

Обращаясь к участникам бала, ректор Поволжского православного института, директор Православной классической гимназии протоиерей Димитрий отметил: «Сегодня действительно радостное событие. В императорской России очень широко отмечали масленицу, и балы были её традицией. Мы не один год возрождаем её. Эта традиция по-настоящему красива, имеет огромную историю. Мне хочется пожелать, чтобы старый дух России: красивый, утончённый, благородный, вы пронесли через всю свою жизнь. Сегодняшний бал – это ваш труд и радость».

На протяжении всего вечера звучали слова благодарности, ведь тема масленичного бала 2021 - тема «Благодарности». И в стихах барышень, желающих носить звание принцессы бала, присутствовали слова «благодарность», «сочувствие», «улыбки», и «любовь».

Вальс, падеграс, польки, котильоны, контрадансы, бранли под сопровождение ансамбля «Гардарика» (руководитель Иван Макеев).

В исполнении Серафимы Лескиной, учащейся Православной классической гимназии, прозвучал музыкальный сюрприз - Иржи Антонин Бенда «Гравэ», концертмейстер Наталья Волкова; Рейнгольд Глиер «Вальс»!

По традиции на балу работала почта. Участники писали небольшие письма друзьям, подругам, слова восхищения любимым педагогам.